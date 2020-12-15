Ubisoft Ücretsiz Oyun ve Oyun İçeriği Dağıtıyor

Bu haftanın her günü, Ubisoft ücretsiz oyun ve oyun içeriği dağıtıyor. Tek yapmanız gereken ise günlük olarak kontrol etmek. Detaylar haberimizde.

Malumunuz artık 2020 yılına yavaş yavaş veda turu atıyoruz. Oldukça zor bir yılı geride bıraktık. Genel olarak yıl içerisinde planlanan oyun etkinlikleri, COVID 19 etkisiyle ya ertelenerek çevrimiçi biçimde karşımıza çıkmış ya da tamamıyla iptal olmuştu. Aynı şekilde evden çalışma sistemine geçilmesi nedeniyle bazı oyunların da ertelendiğini görmüştük. Her şeye rağmen 2020 yılını öyle veya böyle kapatıyoruz ve yılın bu zamanlarında tatlı bir kapanış olması babında, yayıncılar biz oyunculara hoş fırsatlar sunmayı ihmal etmiyorlar. Ubisoft ise bunu bir adım öteye taşıyarak, çeşitli hediyelerin verileceği bir program ile oyuncuların karşısına çıkıyor.

Ubisoft Ücretsiz Oyunlarını ve Oyun İçeriklerini Kaçırmayın!

Fransız yayıncı tarafından hazırlanan programa göre, 14 - 18 Aralık 2020 tarihleri arasında aktif olacak ve bu süreçte ücretsiz oyunlar ve oyun içerikler biz oyun severlerin beğenisine sunulacak. Oyunlar sadece PC platformu için geçerli olacak iken oyun içerikler ise bütün platformlar kapsamında dağıtılacak. Diğer bir deyişle, PC kullanıcılarının bu konuda epey şanslı olduklarını söylemek gerek.

Şu anlık halihazırdaki hariç, her bir gün hangi oyunun veya oyun içeriğinin dağıtılacağına dair genel bir liste yayınlanmış değil ama önümüzdeki yirmi dört saatlik süreçte Assassin’s Creed Valhalla için Seafarer Settlement Paketi ve Eivor için Efsanevi Bayek kıyafeti sizi bekliyor olacak.

Ücretsiz Oyunlar ve Oyun İçerikler Nasıl Alınır?

Öncelikle buradan ilgili internet sayfasına gitmeniz gerekiyor. Eğer bir hesabınız yok ise, herhangi bir ücret ödemeden yeni bir hesap açabilirsiniz. Giriş yapmanız durumunda, hediyenizi otomatik olarak kapmış oluyorsunuz. İşlemi tamamladıktan sonra ekranda beliren açıklamaya göre, hediyeniz yedi gün içerisinde tarafınıza ulaştırılıyor. Eğer söz konusu bir oyun içeriği ise, bir de onay e-postası ile haberdar edileceğinizi söylemeden geçmeyelim.

Son olarak, hediyenizi tercihen Ubisoft Connect masaüstü veya mobil cihaz uygulaması veya internet sayfası üzerinden alabiliyorsunuz.