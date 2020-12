Ubisoft, Bir Ücretsiz Oyun Daha Veriyor: Hemen İndirin!

Fransız yayıncının Ubisoft Connect üzerinden düzenlediği programın artık sonuna gelmiş olduk, sevgili takipçilerimiz. Ubisoft, ücretsiz oyun ile kapanışı yaptı. Ayrıca önceki hediyeleri kaçıranlar için de son bir şans sunuluyor. Detaylar haberimizde.

Hatırlayacağınız üzere bu haftanın başlarında Ubisoft, bizleri sevindiren bir duyur yaparak Ubisoft Connect üzerinden ücretsiz oyunlar ve oyun içerikleri dağıtacağını duyurmuştu. Geride bıraktığımız hafta boyunca da iki adet ücretsiz oyun ve üç adet de oyun içeriğini oyuncular ile buluşturmuştu. Kütüphanenize eklemeniz durumunda kalıcı olarak sizin olacak hediyelerin sonuncusuna gelmiş olduk.

Yapılan yeni duyuru ile Anno 1701 History Edition, Ubisoft Connect üzerinden ücretsiz olarak edinilebiliyor. Her zaman olduğu gibi bir defa kütüphanenize eklemek yeterli olacak.

Ubisoft'un Ücretsiz Oyun Fırsatını Kaçırmayın

Anno 1701 History Edition, 2006 yılında satışa sunulan ve Şehir Kurma ve Gerçek Zamanlı Strateji türündeki Anno 1701’in iyileştirilmiş sürümü oluyor. Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi sizin tarafınızdan yaratılan yerleşkenin ekonomisine dayalı olarak ilerliyor. Dengeyi ne kadar iyi tutturursanız, yerleşkeniz de o kadar sağlam oluyor.

Oyunda iki farklı mod bulunuyor. Bunlardan bir tanesi sürekli oynayabileceğiniz bir mod oluyor. Ücretsiz özelleştirme seçeneklerinin yanı sıra, haritanın boyutunu, ada tiplerini ve gelişmiş seçenekleri belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca bilgisayar tarafından kontrol edilen ve her birinin kendisine özgü yapısının olduğu on iki kadar da rakibiniz bulunuyor. Diğer mod ise on görevden oluşan ana senaryo oluyor. Her iki durumda da oyuna isimsiz bir ülke ile Pioneer aşamasında başlıyorsunuz. Hedefiniz ise harita üzerinde genişlemek olacak. İlerleyişiniz boyunca sırası ile Settler, Citizen, Merchant ve Aristocrat seviyelerine atladıkça, rakipleriniz de güçlenir iken siz ise rakiplerinizin ülkelerini istila edebileceğiniz faaliyetlere ve askerlere erişim sağlayabiliyorsunuz.

Anno 1701 History Edition beraberinde The Sunken Dragon isimli genişletme paketiyle de geliyor. Bu genişletme paketinde, on bir görevden oluşan yeni bir hikaye, yeni rakipler ve süslemeler yer alıyor.

Önceki Oyunlar ve Oyun İçerikleri için Son Şansı Kaçırmayın

Eğer bu hafta içerisinde verilen ücretsiz oyunları ve oyun içeriklerini kaçırmışsanız Fransız yayıncı bir fırsat daha sunuyor. Buradan halihazırdaki Anno 1701 History Edition oyununa ek olarak, daha önceden verilmiş olan Starlink: Battle for Atlas Digital Edition ve Trials Rising Standard Edition oyunlarını ve Assassin's Creed Valhalla için Seafarer Settlement Paketi ve Eivor'un Bayek kıyafeti, Watch Dogs: Legion için Power Suit kıyafeti ve Ubisoft Maskesi ve Hyper Scape için Nahari’nin Sörfçü Hediyesi içeriklerini kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bir defa eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak.