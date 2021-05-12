Ubisoft Ücretsiz Oyunlara Daha Fazla Ağırlık Verecek

Ubisoft ücretsiz oyunlara daha fazla ağırlık vereceğini duyurdu. Yani bu, ileride The Division: Heartland sonrasında yenilerini görebileceğimiz anlamına geliyor. Peki her yıl birden fazla büyük bütçeli oyun çıkartma stratejisinden vazgeçiyor mu? İşte detaylar!

Ubisoft Ücretsiz Oyunlar ile Karşımıza Çıkacak

Fransız yayıncı, bu hafta içerisinde, geride bıraktığımız finansal yıla ilişkin olarak analistler ve yatırımcılar için bir konferans düzenledi. Bu konferans sırasında konuşan Finans Direktörü Frederick Duguet, Ubisoft olarak gelecek zamanda uzun vadeli olarak yüksek kaliteli ücretsiz oyunlar üretmeye daha fazla odaklanacaklarını belirtti.

Şirket olarak ücretsiz oyunlarda büyük potansiyel gördüklerini ve finansal bir karar alınmış. Duguet, sadece düşük bütçeli yapımlar üzerinden para kazanmak gibi bir niyetlerinin olmadığını üstüne basa basa söylerken, yüksek kalitede oynaması ücretsiz oyunların da geliştirilme aşamasında olduğunu sözlerine ekledi. Yayıncısı oldukları bütün markalar ile aynı evrende geçecek olan ücretsiz oyunlar planlanıyormuş.

Bu bağlamda her yılda üç veya dört AAA oyun çıkartmak, artık Fransız yayıncının değer yaratma dinamiklerinin gerçek göstergesi olmayacak ve geride bırakılacakmış. Just Dance serisi ve Riders Public oyunlarından beklenti de bir hayli yüksekmiş.

Ne var ki bu açıklama, AAA oyunlardan vazgeçildiği anlamına gelmiyormuş. Ancak artık odaklanılacak nokta artık bu olmayacakmış. Mesela 31 Mart 2022 tarihinde sona erecek olan finansal yıl içerisinde Far Cry 6 ve Rainbow Six Quarantine oyunlarının çıkması bekleniyor.

Ubisoft tarafından yapılan bu açıklama elbette yatırımcılar tarafından pek de hoş karşılanmamış. Öyle ki büyük bütçeli yapımların sayılarının azalması, elde edilecek gelirlerin düşeceği düşünülüyor ve ücretsiz oyunların da bu açığı kapatıp kapatmayacağı da merak ediliyormuş.

Bildiğiniz gibi yakın bir zaman önce Ubisoft tarafından geliştirilme aşamasında olan ücretsiz The Division: Heartland oyununu duyurmuştu. Net bir çıkış tarihi olmamakla birlikte bu yıl veya önümüzdeki yıl içerisinde PC, konsollar ve Bulut oyun sistemi için yayınlanacak olan oyun, serinin evrenini farklı bir perspektiften görmemizi sağlayarak genişletecek. Ancak anlayabilmemiz için önceki oyunları oynamanıza gerek olmayacak. Eğer erken test aşamalarına katılımda bulunmayı isterseniz, buradan kaydınızı yaptırabilirsiniz.