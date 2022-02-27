Oyun Devi Ubisoft, Ukrayna’da Yaşayan Çalışanlarına Alternatif Konut Sağlıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması tüm dünyada yankı uyandırırken, birçok şirket ve ülke Rusya’ya karşı yaptırımlar uyguluyor. Bunun yanında birçok şirketten de Ukrayna’daki vatandaşlar için destekler ulaştırılıyor. Oyun devi Ubisoft, Ukrayna’da yaşayan çalışanlarının yakınlardaki ülkelere sığınmaları için maddi yardım da bulunuyor. İşgal altındaki Ukrayna’da çalışan Ubisoft personeli, yavaş yavaş çevre ülkelere geçiş sağlamaya çalışıyor.

Ubisoft'dan Ukraynalı Çalışanlarına Tam Destek

25 Şubat tarihinde Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekat başlatmasının ardından Rusya, tüm dünya ülkeleri tarafından tepki çekti. Oyun devi Ubisoft ise, Ukrayna’da bulunan çalışanlarının zor anlarında yanlarında oldu. Çalışanlarına alternatif olarak başka ülkelere yerleşebileceklerini söyleyen şirket, bunun için de personeline maddi destek de bulundu. Şirket çalışanları için Ukrayna’ya yakın ülkelerde konut tesisi sağlıyor.

Ubisoft'un Duyurusu

Ubisoft'un Ukrayna'daki Ofisinde Çalışanlar Tahliye Ediliyor

Ubisoft şirketinin Ukrayna’da iki ofisi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Odesa’da diğeri ise Kiev’de yer alıyor.

Ubisoft dünyaca ünlü bir oyun şirketi ve Moskova'da da bir ofisi mevcut, bu konuyla ilgili Ubisoft'dan Rusya ile olan ilişkisini azaltmaya yönelik bir açıklama bulunmuyor. Rusya'da olan çalışanlar için destek verilecek mi henüz bilinmiyor.