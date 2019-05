Ubisoft'un 2020 Finansal Yılı İçin Duyurusu Yapılmamış Üç Oyunu Var

Ubisoft, 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla geride bırakılan 2019 finansal yılı ile ilgili olarak bir rapor yayınladı. Yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla yayınlanan bu raporda bizleri de ilgilendiren bir detay var. 2020 finansal yılının sonuna kadar, Ghost Recon: Breakpoint dışında duyurusu yapılmamış üç oyunun satışa sunulacağından bahsediliyor.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde 2019 yılının üçüncü çeyreğiyle ilgili bir rapor yayınlamış olan Fransız yayıncı, 2020 finansal yılında üç veya dört oyunun satışa sunulacağından bahsetmişti. Bir diğer deyişle genel bir kavram söz konusuydu ve hem geliştirilme aşamasında hem de henüz duyurulmamış olan oyunları işin içine dahil edebiliyorduk. Ancak yayınlanan bu yeni raporda ise sadece henüz duyurusu yapılmamış olan oyunlardan bahsediliyor. Haliyle de bu zamana kadar duyurulmuş olan oyunların tamamı listenin dışında kalıyorlar.

Duyurusu yapılmamış bu üç oyun için aklımıza gelenlerden ilki, geçmişte birkaç defa sızıntı ile gündeme gelen yeni Watch Dogs oyunu Watch Dogs 3. Hazır bu sene yeni bir Assassin's Creed oyunu da çıkmayacakken ideal olabilir. Bir diğer tahminimiz ise artık bir geri dönüş yapmasını istediğimiz Sam Fisher ağabeyimiz ile yeni bir Splinter Cell oyunu. Son dönemde artık oyunculardan gelen taleplerin iyiden iyiye yoğunlaşması ve Fransız yayıncının da ucu açık cevaplar vermesi elbetteki ihtimalleri bir hayli güçlendiriyor.

Peki üçüncü ve son oyun ne olabilir? Bildiğiniz gibi her E3 fuarında Ubisoft yeni bir proje ile karşımıza çıkıyor. 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında yapılmış olan For Honor, Steep, Skulls & Bones, Beyond: Good and Evil 2 ve Trials Rising duyuruları bunlara güzel örnekler. Bu durumda üçüncü oyunun duyurusu neden E3 2019 fuarı sırasında gelmesin? Bekleyelim, görelim.