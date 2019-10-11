Ubisoft, Ünlü Serileri için Animasyon Dizileri Hazırlayacak

Ubisoft bünyesinde birçok ünlü ve köklü oyun serisine sahip ve bu seriler genel olarak bakıldığında başarılı diyebileceğimiz seriler. Geniş kitlelere ulaşan bu serilerden bazılarını daha da geniş kitlelere ulaştırmak isteyen Fransız yayıncı, alternatif bir girişimde bulundu. Rayman, Hungry Shark, Watch Dogs ve Far Cry 3: Blood Dragon için animasyon dizileri üzerinde çalışılıyor.

The Hollywood Reporter sitesine yansıyan habere göre, bahsi geçen animasyon serilerini Ubisoft Film & Television bölümü geliştirecek. Ne var ki bahsi geçen animasyon dizileri oyun serilerinin aksine daha çok küçük yaştaki izleyicilere yönelik olacak.

Siber gizem olarak tanımlanan Watch Dogs dizisi aşina olduğumuz gerçekçi ve şiddete dayalı halinden çok çizgi-film havasında olacak. Ana karakteri ise büyük ihtimalle şuradaki posterde de görebileceğiniz üzere Ada Lovelace Ortaokulu koridorunun ortasında duran ergenlik öncesindeki dönemde olan bir kız olacak. Zaten yansımasında da kendisinin bilgisayar korsanı versiyonunu görebiliyoruz.

Far Cry 3: Blood Dragon oyununun animasyon dizisinin adı ise Captain Laserhawk: A Blood Dragon Vibe olacak ve genç yetişkinlere yönelik olacak. Bu dizi için Ubisoft Film & Television Netflix için daha önceden Castlevania ve yakın bir zamanda ilk bölümü yayınlanacak olan Devil May Cry animasyon dizilerinin üreticisi olan Adi Shankar ile anlaşmaya varmış.

Son olarak, Hungry Shark animasyon dizisinin de aynı isimli mobil oyuna dayandırılarak geliştirileceği söyleniyor. Gelişmeler için takipte olacağız.