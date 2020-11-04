Ubisoft'tan Watch Dogs: Legion Kaydetme Sorunu Açıklaması

Watch Dogs: Legion kaydetme sorunu ile ilgili şikayetlerin sayısı giderek katlanmaya devam ediyor. Oyuncuların büyük bir kısmı, belirli bir göreve kadar ilerleme kaydetmek için saatlerce uğraştığını ancak kaydetme özelliğinin çalışmamasından ötürü bütün bu emeklerinin oyundan çıkar çıkmaz yok olduğunu söyledi. Ubisoft ise oyunculardan gelen şikayetler doğrultusunda açıklama yaptı.

Watch Dogs: Legion Kaydetme Sorunu İçin Ubisoft'tan Açıklama!

Yakın bir tarihte piyasaya sürülen ve Watch Dogs 2'nin devam niteliğinde olan Watch Dogs: Legion hakkındaki şikayetlerin boyutu giderek büyüyor. Oyuncuların bu hata ile karşılaşması, oyunda manuel kayıt sistemi olmamasından ve oyunun kayıt sisteminin de oyuncunun video oyunu içerisinde ilerlediği kısımları doğru bir şekilde kayıt altına alamamasından kaynaklanıyor.

Oyunun çıkışını büyük bir merakla beklemesine rağmen çıktığında bu tür hatalarla karşılaşan oyuncuların büyük bir kısmı, oyundaki görevleri tamamlamak için zamanının önemli bir kısmını feda eden oyunculardan oluşuyor. Oyundan çıktığında verilerin kayıt edilmediğini fark eden oyuncular, video oyununda manuel olarak kaydetme seçeneği olmadığı için oyuncuların verileri kendisinin kaydetmesi de mümkün olmuyor. Oyundaki görevleri tamamlamak için saatlerini veren oyuncular doğal olarak kayıt sisteminde meydana gelen hata sonucunda Ubisoft'a şikayette bulunuyor.

Watch Dogs: Legion kaydetme sorunu ile karşılaşan oyuncular, video oyunundan çıkarken oyunun yanıt vermemesi gibi bir sorunla karşılaşabiliyor ve bu oyunculardan bazıları, oyunu kapanmaya zorlamak için ALT + F4 kısayollarını kullanabiliyor. Oyunun kayıt işleminin çok sürmesini hatta bazen oyunun yanıt vermemesini espirili bir dille eleştiren Reddit kullanıcısı smoothjazz666 ise oyunun ana menüye dönmesini beklerken köpeğini yürüyüşe çıkardığını, eve döndüğünde oyunun bıraktığı gibi durduğunu söyledi.

Ubisoft, oyunculardan gelen yoğun şikayetlerden sonra konu hakkında soru işaretlerini gideren bir açıklama yaptı. Ubisoft temsilcisi, Watch Dogs: Legion kaydetme sorunu hakkında yaptığı açıklamada, "Oyuncuların bazı sorunlar yaşadığını biliyoruz ve bu sorunları 9 Kasım'a kadar çıkacak bir yamada çözüme kavuşturmayı istiyoruz. Önümüzdeki günlerde yamanın içeriği ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olacağız" ifadelerini kullandı.