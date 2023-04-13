Ubisoft+ Xbox Sistemine Katıldı: işte Oyunlar ve Türkiye Fiyatı

Microsoft tarafından satın alınan Ubisoft, sonunda Xbox ekosistemi ile uyumlu hale getirildi. "Ubisoft+ Çoklu Erişim Planı" olarak açıklanan proje kapsamında Ubisoft+ kütüphanesine artık Xbox konsolları ve Xbox Game Pass ile PC'den erişilebilecek.

Bu hizmetin Xbox Game Pass aboneliği dışında bir abonelik sistemi olduğunu belirtmemizde fayda var. Yani, Ubisoft+ oyunlarına erişebilmek için ekstra bir ücret ödemeniz gerekecek.

Ubisoft+ Türkiye Fiyatları

Dünya ile aynı anda Türkiye'de de erişime açılan Ubisoft+, aylık 179 TL olarak fiyatlandırıldı. Oyuncular Ubisoft+ ile birlikte şimdiden 60 oyuna ve DLC'lere erişim sağlayabilecek. Ubisoft+ kütüphanesi içerisinde firmanın en sevilen serilerinden olan Asssassin's Creed ve Far Cry oyunları da yerini aldı.

Ubisoft+'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri de Xbox Game Pass üzerinde uzun süredir uygulanan "Çıktığı gün erişim" mantığını kullanması olarak görünüyor. Buna göre Ubisoft+ aboneleri, yakın zamanda çıkış yapacak olan Skull and Bones ve Assassin's Creed: Mirage oyunlarına ilk gün erişebilecek.

Ubisoft+ fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce almaya değer mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Ubisoft+ Oyunları