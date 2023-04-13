Ubisoft+ Xbox Sistemine Katıldı: işte Oyunlar ve Türkiye Fiyatı

Ubisoft'un aylık abonelik hizmeti Ubisoft+ sonunda Xbox sistemine dahil edildi. Türkiye fiyatı belli oldu.

Ubisoft+ Xbox Sistemine Katıldı: işte Gelen Oyunlar ve Fiyatı
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Microsoft tarafından satın alınan Ubisoft, sonunda Xbox ekosistemi ile uyumlu hale getirildi. "Ubisoft+ Çoklu Erişim Planı" olarak açıklanan proje kapsamında Ubisoft+ kütüphanesine artık Xbox konsolları ve Xbox Game Pass ile PC'den erişilebilecek.

Bu hizmetin Xbox Game Pass aboneliği dışında bir abonelik sistemi olduğunu belirtmemizde fayda var. Yani, Ubisoft+ oyunlarına erişebilmek için ekstra bir ücret ödemeniz gerekecek.

Ubisoft+ Türkiye Fiyatları

Dünya ile aynı anda Türkiye'de de erişime açılan Ubisoft+, aylık 179 TL olarak fiyatlandırıldı. Oyuncular Ubisoft+ ile birlikte şimdiden 60 oyuna ve DLC'lere erişim sağlayabilecek. Ubisoft+ kütüphanesi içerisinde firmanın en sevilen serilerinden olan Asssassin's Creed ve Far Cry oyunları da yerini aldı.

Ubisoft+'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri de Xbox Game Pass üzerinde uzun süredir uygulanan "Çıktığı gün erişim" mantığını kullanması olarak görünüyor. Buna göre Ubisoft+ aboneleri, yakın zamanda çıkış yapacak olan Skull and Bones ve Assassin's Creed: Mirage oyunlarına ilk gün erişebilecek.

Ubisoft+ fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce almaya değer mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Ubisoft+ Oyunları

  • Anno 1800 (Xbox Series X|S only)
  • Assassin’s Creed Rogue Remastered
  • Assassin’s Creed 4: Black Flag (includes Assassin’s Creed Liberation)
  • Assassin’s Creed Unity (Gold Edition)
  • Assassin’s Creed Valhalla (Ultimate Edition)
  • Assassin’s Creed Chronicles: China, India, and Russia
  • Assassin’s Creed 3 Remastered
  • Assassin’s Creed Odyssey (Deluxe Edition)
  • Assassin’s Creed Origins (Gold Edition)
  • Assassin’s Creed Syndicate (Gold Edition)
  • Assassin’s Creed: The Ezio Collection
  • Battleship
  • Boggle
  • Child of Light (Ultimate Edition)
  • Family Feud
  • Far Cry Primal (Deluxe Edition)
  • Far Cry 3: Blood Dragon (Classic Edition)
  • Far Cry 3 (Classic Edition)
  • Far Cry 4 (Gold Edition)
  • Far Cry 5 (Gold Edition)
  • Far Cry 6 (Gold Edition)
  • Far Cry: New Dawn
  • Fighter Within
  • For Honor
  • Ghost Recon Breakpoint (Ultimate Edition)
  • Ghost Recon Wildlands (Ultimate Edition)
  • Grow Up
  • Hungry Shark World
  • Immortals Fenyx Rising (Gold Edition)
  • Jeopardy!
  • Monopoly Plus
  • Monopoly Madness
  • Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (Gold Edition)
  • Rabbids Party of Legends
  • Rainbow Six Extraction
  • Rainbow Six Siege (Deluxe Edition)
  • Rayman Legends
  • Riders Republic
  • Risk
  • Risk: Urban Assault
  • Scott Pilgrim vs. The World: The Game
  • Scrabble
  • Shape Up (Gold Edition)
  • South Park: The Fractured But Whole (Gold Edition)
  • South Park: The Stick of Truth
  • Starlink: Battle for Atlas (Deluxe Edition)
  • Steep
  • The Crew (Ultimate Edition)
  • The Crew 2
  • The Division (Gold Edition)
  • The Division 2
  • Trackmania Turbo
  • Transference
  • Trials Fusion
  • Trials of the Blood Dragon
  • Trials Rising (Gold Edition)
  • Trivial Pursuit Live
  • Trivial Pursuit Live 2
  • UNO (Ultimate Edition)
  • Valiant Hearts: The Great War
  • Watch Dogs (Complete Edition)
  • Watch Dogs 2 (Gold Edition)
  • Watch Dogs: Legion (Deluxe Edition)
  • Wheel of Fortune
  • Zombi

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