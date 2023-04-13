Ubisoft+ Xbox Sistemine Katıldı: işte Oyunlar ve Türkiye Fiyatı
Ubisoft'un aylık abonelik hizmeti Ubisoft+ sonunda Xbox sistemine dahil edildi. Türkiye fiyatı belli oldu.
Microsoft tarafından satın alınan Ubisoft, sonunda Xbox ekosistemi ile uyumlu hale getirildi. "Ubisoft+ Çoklu Erişim Planı" olarak açıklanan proje kapsamında Ubisoft+ kütüphanesine artık Xbox konsolları ve Xbox Game Pass ile PC'den erişilebilecek.
Bu hizmetin Xbox Game Pass aboneliği dışında bir abonelik sistemi olduğunu belirtmemizde fayda var. Yani, Ubisoft+ oyunlarına erişebilmek için ekstra bir ücret ödemeniz gerekecek.
Ubisoft+ Türkiye Fiyatları
Dünya ile aynı anda Türkiye'de de erişime açılan Ubisoft+, aylık 179 TL olarak fiyatlandırıldı. Oyuncular Ubisoft+ ile birlikte şimdiden 60 oyuna ve DLC'lere erişim sağlayabilecek. Ubisoft+ kütüphanesi içerisinde firmanın en sevilen serilerinden olan Asssassin's Creed ve Far Cry oyunları da yerini aldı.
Ubisoft+'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri de Xbox Game Pass üzerinde uzun süredir uygulanan "Çıktığı gün erişim" mantığını kullanması olarak görünüyor. Buna göre Ubisoft+ aboneleri, yakın zamanda çıkış yapacak olan Skull and Bones ve Assassin's Creed: Mirage oyunlarına ilk gün erişebilecek.
Ubisoft+ fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce almaya değer mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Ubisoft+ Oyunları
- Anno 1800 (Xbox Series X|S only)
- Assassin’s Creed Rogue Remastered
- Assassin’s Creed 4: Black Flag (includes Assassin’s Creed Liberation)
- Assassin’s Creed Unity (Gold Edition)
- Assassin’s Creed Valhalla (Ultimate Edition)
- Assassin’s Creed Chronicles: China, India, and Russia
- Assassin’s Creed 3 Remastered
- Assassin’s Creed Odyssey (Deluxe Edition)
- Assassin’s Creed Origins (Gold Edition)
- Assassin’s Creed Syndicate (Gold Edition)
- Assassin’s Creed: The Ezio Collection
- Battleship
- Boggle
- Child of Light (Ultimate Edition)
- Family Feud
- Far Cry Primal (Deluxe Edition)
- Far Cry 3: Blood Dragon (Classic Edition)
- Far Cry 3 (Classic Edition)
- Far Cry 4 (Gold Edition)
- Far Cry 5 (Gold Edition)
- Far Cry 6 (Gold Edition)
- Far Cry: New Dawn
- Fighter Within
- For Honor
- Ghost Recon Breakpoint (Ultimate Edition)
- Ghost Recon Wildlands (Ultimate Edition)
- Grow Up
- Hungry Shark World
- Immortals Fenyx Rising (Gold Edition)
- Jeopardy!
- Monopoly Plus
- Monopoly Madness
- Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (Gold Edition)
- Rabbids Party of Legends
- Rainbow Six Extraction
- Rainbow Six Siege (Deluxe Edition)
- Rayman Legends
- Riders Republic
- Risk
- Risk: Urban Assault
- Scott Pilgrim vs. The World: The Game
- Scrabble
- Shape Up (Gold Edition)
- South Park: The Fractured But Whole (Gold Edition)
- South Park: The Stick of Truth
- Starlink: Battle for Atlas (Deluxe Edition)
- Steep
- The Crew (Ultimate Edition)
- The Crew 2
- The Division (Gold Edition)
- The Division 2
- Trackmania Turbo
- Transference
- Trials Fusion
- Trials of the Blood Dragon
- Trials Rising (Gold Edition)
- Trivial Pursuit Live
- Trivial Pursuit Live 2
- UNO (Ultimate Edition)
- Valiant Hearts: The Great War
- Watch Dogs (Complete Edition)
- Watch Dogs 2 (Gold Edition)
- Watch Dogs: Legion (Deluxe Edition)
- Wheel of Fortune
- Zombi
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