Ubisoft Yeni Bir Far Cry 5 Videosu Yayınlandı

Çok kısa bir süre sonra oyuncularla buluşacak olan Far Cry 5 için yeni bir video yayınlandı. Ubisoft, yayınladığı yeni videoyla birlikte Far Cry 5’in Season Pass paketinin içeriğine dair heyecan verici detayları merak edenlerle paylaştı.

27 Mart tarihi itibarıyla PC, Playstation 4 ve Xbox One platformlarına çıkacak olan açık dünya aksiyon oyunu Far Cry 5’in Gold Edition adı altında çıkacak olan sürümünün içerisinde Season Pass olacağı söylenirken, paketin içeriğinde nelerin yer alacağı bugün itibarıyla ortaya çıktı.

Oyunun çıkacağı üç platform için Far Cry 5: Gold Edition satın alan oyuncuların öncelikle Far Cry 3: Classic Edition sürümünü ücretsiz olarak edineceklerinin altı çizilirken, çeşitli oyun modlarının paket içerisinde yer alacağı kaydedildi.

Tanıtılan üç farklı oyun modundan ilki Hours of Darkness adında olurken, bu modun Vietnam Savaşı'nı anlatacağı belirtildi. İkinci sırada yer alan zombi modunun ilk kez Far Cry serisinde yer alacağı söylenirken, son olarak Lost on Mars adıyla çıkacak oyun modunun, Far Cry 5 oyuncularını uzaya kadar taşıyacağı aktarıldı.

Oldukça heyecan verici modların yanı sıra Ubisoft, Far Car 5 Arcade ve Live Events adı verilen yeni detaylar da göz önüne çıktı. Far Cry Arcade modunun harita düzenleme için kullanılabileceği ve oyuncuların kendi tasarladıkları haritalarda bu yolla mücadele edebilecekleri vurgulandı. Live Events’in ise sürekli yeni görevler üretecek ve bunun sonucunda oyuncuya hediyeler verecek bir sistem olduğu belirtildi. Bütün bu özellikleri tanıtan video ise şöyle oldu: