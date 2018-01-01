Üç Arka Kameralı Huawei P20 Serisi Geliyor

Çin'in akıllı telefon devi Huawei, 2018 yılına bomba bir cihazla giriş yapacak. P8, P9, P10 derken sırada P11 olduğu düşünülüyordu ancak bazı Çinli kaynaklar tarafından sızdırılan bilgilere göre, Huawei'in yeni P20 serisinde üç adet versiyon olacak ve adlarının P20, P20 Plus ve P20 Pro olacağı ifade ediliyor.

Çinli kaynaklardan gelen görsellerde, cihazların şematik tasarımları sızdırılmış durumda. Üç cihazda da üç arka kamera yer alıyor ve her telefondaki kamera kurulumu farklı şekilde konumlandırılmış. P20'de kameralar yan yana, P20 Plus'ta alt alta ve P20 Pro'da da yine alt alta ancak ortalanmış olarak ayarlandığı göze çarpıyor. Ayrıca bir süre önce şirketin yeni P serisi telefonunda 40MP çözünürlüklü kamera kullanacağı ve bu kameranın 5x hibrit zoom yapabileceği iddia ediliyordu.

Görsellerde parmak izi okuyucunun P20 ve P20 Plus'ta home tuşunda yer alacağı gözlemleniyor. P20 Pro'da ise home tuşu olmadığı için üç kamera kurulumunun altına konumlandırılmış.

Cihazlardaki ekran-gövde oranına baktığımızda ise, P20 ve P20 Plus'ta birbirine yakın bir oran bulunuyorken P20 Pro'da ise iPhone X'a benzer bir tasarım bulunuyor. Hatta iPhone X'daki üst çentiğin kullanıcılar tarafından bir hayli eleştirildiğini göz önüne alırsak, Huawei'in de başına aynı durum gelebilir.

Huawei P20 Serisinin Teknik Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Teknik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmadığımız bu üç telefonda Kirin 970 ve 975 yer alabileceği ön görülüyor. Ayrıca 6GB RAM'in de sabit olarak bulunacağı belirtiliyor. Çıkış tarihi olarak da 26 Şubat - 1 Mart'ta düzenlenecek MWC 2018 etkinliğinin belirlendiği gelen bilgiler arasında.