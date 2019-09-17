Üç Arka Kameralı iPad Pro Tanıtılabilir!

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri ile üçlü kamera dönemini başlatan Apple, bu uygulamayı iPad tarafına da taşıyabilir.

Apple'ın yeni iPad modellerini Ekim ayında tanıtacağı ve piyasaya süreceğine yönelik bazı bilgiler bulunuyor. Ortaya çıkan yeni bir görüntü, şirketin üç arka kameraya sahip bir iPad Pro üzerinde çalışma ihtimalinin bulunduğunu gösteriyor. İlk defa bu yılın başlarında ortaya çıkan üç kameralı iPad söylentileri, bir süredir sessizliğini koruyordu.

Bugün ortaya çıkan görüntüler ise, yeni modelin neye benzeyebileceği yönünde bazı bilgileri bizlere veriyor. Söz konusu tasarıma baktığımızda kare bir alan içerisine konumlandırılmış kamera düzenini görüyoruz. Apple'ın bu tasarımı kullanması, iPad'in "son tasarıma uygun" olduğunu göstermesi açısından oldukça mantıklı bir adım.

Şu an için üzerinde ekstra bir cam bulunmayan bu kamera tasarımı, ilerleyen aşamalarda ya da son üründe değişikliğe uğrayabilir. Bununla birlikte bu tasarımın bir prototip olduğunu ve neye benzeyeceğini göstermek amacıyla kullanıldığını da düşünebiliriz.

Apple'ın kamera tarafında bu şekilde bir yükseltme yapması, iPad modellerinin artık iPhone'ların gerisinde kalmayacağına yönelik bir anlam taşıyabilir. Mevcut iPad Pro modelleri, iPhone XR ile benzer bir kamera teknolojisine sahip. Şu an için bunların bir söylentiden ibaret olduğunu belirtelim. Ancak ilerleyen haftalarda yeni modelle ilgili daha çok şey görmeye başlamamız muhtemel.