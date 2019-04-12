Üç Aylık Game Pass Aboneliği için Muazzam Kampanya!

Xbox One platformunun en büyük avantajı olan Game Pass servisinin aboneleri zaman geçtikçe artmaya devam ediyor. Yapılan kampanyaların bunda etkisi de büyük tabii ki. Hatırlayacağınız üzere, aylık aboneliğin 1 TL gibi deyim yerindeyse sudan ucuz diyebileceğimiz bir ücret karşılığında alınabildiğini geçmişte görmüştük. Daha sonradan yapılan benzer indirimlerle 5,90 TL'ye de aylık olarak abone olunabiliyordu.

Ücretli abonelik servisine daha fazla abone çekmek isteyen Microsoft, yeni bir kampanya başlattı. Ne var ki bu defa çok daha avantajlı bir kampanyadan bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi üç aylık Game Pass aboneliğin normal ücreti 177 TL. Eğer fiyat size fazla geliyorduysa, bu fırsatı kaçırmayın deriz. Yapılan kampanya kapsamında üç aylık Game Pass aboneliği %97 oranındaki indirimle şu anda 5,90 TL.

Bahsi geçen kampanyanın bir ay süreceğini söyleyelim. Eğer aboneliğinizi yenilemek gibi bir düşünceniz varsa veya ilk kez abone olmayı düşündüyseniz, bundan daha iyi bir fırsat olmaz. En azından şimdilik. Ayrıca bu ay Game Pass servisine katılan / katılacak olan yeni oyunların duyurusunun üstüne böyle bir fırsatın iyi denk geldiğini söylemek gerek.

Bu arada, şuradan hem kampanya sayfasına hem de Game Pass servisindeki oyunların tam listesine göz atabilirsiniz. Keyifli oyunlar dileriz!