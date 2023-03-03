Bu Evleri İşçiler Yapmadı! İşte Üç Boyutlu Yazıcı ile Yapılan Mahalle

3 boyutlu yazıcılar, özellikle küçük parçaların imalatında artık yaygın hale gelmiş durumda. Peki, üç boyutlu yazıcı kullanarak ev yapılabileceğini biliyor muydunuz?

ABD'li start-up şirketi Icon ve ülkenin en büyük ikinci ev inşaatı firması Lennar Corp, Austin'de üç boyutlu yazıcılarla yapılan bir mahalle kurmak için kolları sıvadı. Mahalle, dünyanın en büyük üç boyutlu ev topluluğu olacak.

3 Boyutlu Yazıcılarla Yapılan Evler Çok Daha Ucuz

İnşaatlarda beton, bir yazıcı yardımıyla dökülüyor. Özellikle duvar gibi evin ana hatlarının yapımında üç boyutlu yazıcıların kullanılması, işçi maliyetinden malzeme maliyetine kadar birçok noktada tasarruf edilmesini sağlıyor.

Icon firmasının kurucu ortağı ve CEO'su Jason Ballor, üç boyutlu yazıcıların geleceği hakkında “Sanırım geriye dönüp baktığımızda bunun inşaat tarihinde oldukça önemli bir an olduğunu söyleyeceğiz. Küresel konut krizini sona erdirmek için 3D baskı ve robotik inşaatın gerekli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Öte yandan üç boyutlu evlerin çok hızlı inşa edilebilmesi, az maliyeti ve düşük karbon ayak izi gibi noktalara dikkat çeken Lennar Yönetim Kurulu Başkanı Stuart Millar, "Malzeme ve işçilikle ilgili sınırlamaların, ülkenin ihtiyaç duyduğu evleri inşa etmeye ilişkin kısıtlayıcı faktörler olduğunun farkındayız. Bu nedenle daha etkili, daha verimli ve daha uygun fiyatlı evler inşa etmek için tekniklere ve çözümlere bakmaya çok odaklandık." sözleriyle projeyi özetledi.