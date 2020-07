Üç Boyutlu Yazıcılar Ölümsüzlüğü Getirebilir: Bomba Gelişmeler Yaşanıyor!

Dünya genelinde 3 boyutlu yazıcılar ile yaşanan gelişmeler çok büyük değişimler yaratabiliyor. Profesör Luiz Bertassoni önderliğinde the Oregon Health & Science University, the University of Oregon, New York University ve Thailand’s Mahidol University gibi saygın kurumlardan birçok araştırmacı çalışmaya katıldı.

Lego parçalarından ilham alınan bu yeni materyal ile birlikte, en az 3 kat daha fazla sonuç alınması bekleniyor. Asıl amaç ise kırılan veya hasar gören bölgelerdeki kırık veya doku kaybını üç boyutlu yazıcılar ile gidermek. Böylece bu bölgelerde, çok daha hızlı bir gelişme yaşanabilir. Mikro kafesler olarak adlandırılan bu yeni yöntem, günümüzdeki yöntemlerden çok daha başarılı. ortopedik cerrahlar genellikle kemiği stabilize edebilmek için metal çubuklar kullanırken yeni biyouyumlu yöntem sayesinde buna gerek kalmayacak.

Üç boyutlu yazıcılar büyük bir değişim sağlayabilir

Araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda, 3 boyutlu yazıcılar ile çok küçük boyutlarda içinde boşluk bulunan polimer bloglar elde edilebiliyor. Ayrıca istenilen her bölge için farklı miktarlarda hazırlanma imkanı da sunuyor.

Laboratuvar testlerinde fareler üzerinde denendi ve gerçekten önemli bir başarı yakalandı. Bertassoni ve ekibi, mikro kafeslerin kemik onarımındaki performansını ne kadar oranda etkileyebildiğini gördü.

Bilim insanları bu çalışmalarla birlikte kemik, organ ve dokuları 3D yazıcılarla yeniden üretmek istiyor. Böylece önemli organ ve dokuları işlevsiz hale gelen insanlar bunu yenileyebilecek. Bu durum aynı zamanda beraberinde ölümsüzlüğü getirebilir. Peki sizce böyle bir gelişme yakalansa neler olur? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.