Üç Boyutlu Yazıcıyla Bakterilere Karşı Süper Silah Geliştirildi

Hastaneler başta olmak üzere çeşitli yerlerdeki bakterilerin yayılmasını engellemek için bugüne kadar çeşitli kimyasallar kullanılıyordu. Her ne kadar bu kimyasallar başarılı şekilde çalışıyor olsalar da sürekli uygulanmaları gerektiğinden ve her yüzeye uygun olmamalarından sıkıntı çıkarıyorlardı. 3D yazıcılar kullanılarak geliştirilen yeni süper silah ise bakterilere karşı tam koruma sağlama iddiasında.

Bakterilere karşı mücadelede yeni yöntemler deneyen bilim insanları, kullanılan eşyaları tamamen anti-bakteriyel yapma fikrini hayata geçirmeyi denediler. Sheffield Üniversitesinde yapılan çalışmada, 3D yazıcı yardımı ile bakterilerle savaşabilecek yüzeyler üretildi. Scientific Reports isimli akademik dergide yayınlanan makale ile dünyaya duyurulan çalışmada, başarılı sonuçlar elde edildi.

Gümüş bakterilere karşı

Gümüş elementinin bakterilere karşı önemli koruma sağladığı, uzun süredir bilinen gerçekler arasındaydı. Hatta çeşitli soğutma sistemlerinde bakteri oluşumlarını engellemek adına gümüş içerikli metaryaller dahi kullanılıyordu.

Buradan hareketle bilim insanları, "Gümüş bazlı antibakteriyel bileşik" geliştirdiler ve geliştirilen bileşiklerin 3D yazıcılar aracılığıyla herhangi bir şekle büründürülmesi üzerine çalışmalarını yürüttüler.

Araştırma sırasında yazıcılardan çıkan malzemeler maalesef kullanılabilecek kadar dayanıklı değillerdi. Buna rağmen üretilen bileşiğin bakterilere karşı koruma sağladığı açıkça görülebildi.

Olumlu sonuçların ortaya çıkmasının ardından çalışmalarını bu yöne kaydıracaklarını aktaran bilim insanları, ilerleyen adımlarda üretilen malzemeyi kullanılabilir hale getirmek adına çalışmalar yapacaklarının altını çizdiler.