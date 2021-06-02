Bu Tarayıcı Milyonlarca Android ve iOS Kullanıcısını Takip Ediyor

Geçtiğimiz saatlerde açığa çıkan detaylara göre UC Browser gizli modda bile takip ediyor olabilir. Çinli teknoloji devi Alibaba'nın milyonlarca kullanıcısı olan UC Browser isimli tarayıcının gizlice izlediği ortaya çıktı. Hem Android hem de iPhone kullanıcıları ziyaret ettikleri internet sitelerine dair verileri Çin'e göndermiş olabilir.

Siber güvenlik araştırmacıları, popüler bir mobil web tarayıcısının, gizli modda bile kullanıcılar tarafından ziyaret edilen web sitelerinin kayıtlarını sunucularına gönderdiğini keşfetti.

UC Browser, Çinli teknoloji devi Alibaba'nın bir yan kuruluşu olan UCWeb tarafından geliştirilmiştir ve yalnızca Android Play Store'da 500 milyondan fazla indirme ile Türkiye dahil dünyanın birçok yerinde popüler olduğu bilinmekte. Ancak Hindistan hükümetinin Çin uygulamalarıyla ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle UC Browser, en popüler mobil tarayıcılardan biri olduğu ülkede yasaklı olmaya devam ediyor.

UC Browser Gizli Modda Bile Takip Ediyor

Forbes tarafından aktarıldığına göre, UC Browser ile ilgili sorunlar başlangıçta güvenlik araştırmacısı Gabi Cirlig tarafından işaretlendi ve ardından diğer iki bağımsız araştırmacı tarafından da doğrulandı.

Forbes'un blog yazısında Cirlig, tarayıcının sunucularına gönderdiğini fark ettiği bazı şifreli verileri tersine mühendislik yaparak UC Browser'ın düzensiz davranışını gözlemleyebildiğini açıklıyor. Araştırmacının çabaları, bir web sitesini her ziyaret edildiğinde, tarayıcının ziyaretle ilgili ayrıntıları şifreleyip ilettiğini açığa çıkardı.

Cirlig, UC Browser'ın ziyaret ettiğiniz web sitesi ile birlikte IP adresinizi de topladığını fark etti. Daha da endişe verici bir şekilde, tarayıcının her kullanıcıya farklı web sitelerindeki hareketlerini izlemek için kullanılabilecek bir kimlik numarası atayacağını paylaştı.

Alibaba ve yan kuruluşunun verilerle tam olarak ne yaptığı net olmasa da, araştırmacı tarafından Forbes'a verilen demeçte, "Bu tür izleme, kullanıcı gizliliğine herhangi bir saygı gösterilmeden bilerek yapılır" denildi. Salı sabahı itibarıyla UC Browser'ın İngilizce sürümü Apple App Store'da listelenmiyor, ancak Google Play Store'dan hala indirilebilir olduğunu belirtmek gerekiyor.

Araştırmacı Cirlig, Çinli tarayıcıların faaliyetlerini ortaya çıkarmalarıyla tanınıyor. Geçen yıl Xiaomi tarayıcısının benzer bir davranış sergilediğini ve ziyaret edilen web siteleri hakkında, gizli moddayken bile, genel merkezine geri yönlendirme ayrıntılarını keşfetti.

Xiaomi ilk başta araştırmacıların bulgularını reddetmesine rağmen, sonradan kullanıcıların anonimleştirilmiş, toplu veri toplama olarak kabul ettiği şeylerden vazgeçmelerine izin veren bir güncelleme yayınladı.