Üç Büyük Operatöre Deprem Cezası Kesildi! İşte Kesilen Cezalar

26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından İstanbul halkı başta olmak üzere çevre illerde yaşayan halk ayağa kalkmıştı. Operatörler ise ne yazık ki hizmet verememişti. BTK Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı, bu operatörlere para cezası kesti.

Depremin Ardından Hizmet Veremeyen Operatörlere Büyük Ceza!

Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında gerekli altyapı iyileştirmelerini yapmadıkları gerekçesiyle Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a yüklü miktarda para cezası kesildi.

Yapılan incelemeler sonrasında Turkcell’e bir saat 15 dakikalık kesinti nedeniyle 2018 yılı net satış tutarı olan 13 milyar 935 milyon 760 bin 609 TL’nin 100.000'de 15’i oranında 2 milyon 90 bin TL, Vodafone’a da bir saat 45 dakikalık kesinti nedeniyle 2018 yılı net satış tutarı olan 8 milyar 196 milyon 856 bin 873 TL’nin 10.000'de 3’ü oranında 2 milyon 459 bin TL ceza kesildi.

Türk Telekom’a ise 27 saatlik kesinti nedeniyle 2018 yılı net satış tutarı olan 7 milyar 532 milyon 437 bin 126 TL’nin 10.000'de 7’si oranında 5 milyon 272 bin TL para cezası uygulandı. Türk Telekom’a ayrıca yetkili merciler tarafından alınmış bir karar olmaksızın, ülke genelinde birçok ildeki radyo erişim şebekesi elemanlarından BSC ve RNC’lerin kapatılması nedeniyle yine 2018 yılı net satış tutarının 10.000'de 6’sı oranında 4 milyon 519 bin TL para cezası uygulandı.

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