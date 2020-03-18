Üç Çeşit Maskeye Reçete Zorunluluğu Geldi! İşte O Maskeler

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de bir kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısının 98'e çıktığı açıklandı. Vatandaşlar da maske almak için araştırma yapmaya başladı. Bazı maskelere reçete zorunluluğu geldi.

Bazı Maskeler Reçete ile Alınacak!

Türk Eczacılar Birliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerinin reçete karşılığında sadece eczanelerden temin edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 81 ile gönderdiği genelgeyi Eczacılar Birliği duyurdu.

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Hakkı Gürsöz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVİD-19’un pandemik bir hastalık olduğu ilan edilmiştir. Bakanlığımızca Ülkemizde COVİD-19’un yayılmasını önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, EN149 standardındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi, reçetelerin gerektiğinde ilgili otoritelerce yapılan denetimlerde ibraz edilmek, talep edilmesi durumunda ise Kurumumuza gönderilmek üzere eczanede muhafaza edilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."

Virüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Bu belirtiler grip ile aynı. Son 14 gün içinde Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) görülen ülkelerin birinden geldiyseniz ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile EVDEN ÇIKMAMALISINIZ. 14 gün boyunca evde kendinizi karantina altına almalısınız.