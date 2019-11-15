Üç Huawei Modeline Satış Yasağı Konuldu! Nedeni Şaşırtıyor

Tayvan'da Huawei'nin 3 akıllı telefon modelinin satışı yasaklandı. Satışların neden yasaklandığını duyan kullanıcılar şaşkınlarını gizleyemiyor.

Tayvan, Huawei Modellerinin Satışını Yasakladı

Tayvan yönetimi Huawei'nin 3 akıllı telefon modelinde bir hata olduğunu tespit etti. Huawei P30, P30 Pro ve Nova 5T'de ülkenin zaman dilimi ve arayanların konumu Çin'e bağlı olarak gözükmekte.

Bu 3 modelde Tayvan, Çin'e bağlı bir il olarak yer almakta. Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu bundan dolayı adanın itibarına zarar geldiğini öne sürdü ve modellerin satışını yasakladı. Huawei'nin güncelleme ile bu sorunu ortadan kaldırması bekleniyor. Yapılacak olan güncellemenin ardından cihazlar tekrardan satışa sunulabilir.

Satışı yasaklanan akıllı telefonların tekrardan satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Konu hakkında Huawei tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

Yapılan açıklamalarda Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu'nun gelecekte akıllı telefon üreten şirketlerden cihazlarını belgelendirilmesini isteyeceği söylendi. Cihazlar belgelendirildikten sonra şirketler herhangi bir değişiklik yapar ve bu tespit edilirse sertifikalar iptal edilecek.

Huawei tarafından resmi bir açıklama yapılır ise sizleri bilgilendireceğiz. P30, P30 Pro ve Nova 5T tekrardan Tayvan'da satışa çıkacak mı? İlerleyen zamanlarda hep birlikte bekleyip göreceğiz.