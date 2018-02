Üç Kameralı Huawei P20 Resmileşti

Çin'in akıllı telefon devi Huawei, bu yılki P serisi cihazının ismini açıkladı. Seriye P11 olarak değil de P20 olarak devam edeceğini ifade eden Huawei, bu cihazın arka tarafına üç kamera yerleştirecek.

Geçtiğimiz yıla önce P10, daha sonra Mate 10 cihazlarıyla damga vuran Huawei, bu yıl da aynı başarıyı göstermek istiyor. Bugüne kadarki tartışmalarda yeni cihazın ismi belirsizliğini koruyorken şirketten gelen teaser ile bu tartışma son bulmuş oldu. Yeni telefonuna P20 adını veren Huawei, lansman tarihi olarak da MWC 2018 etkinliğini tercih etmemiş.

Huawei just confirmed the name of its next flagship: The #HuaweiP20 is officially the #HuaweiP20 pic.twitter.com/HdOAsycA7i