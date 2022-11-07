Üç Milyar Dolar Değerindeki Bitcoin Bakın Nereden Çıktı!

Son yıllarda kripto para hırsızlığı artış gösteriyor. Her yıl milyarlarca dolarlık Bitcoin çalınıyor. Ünlü bir darknet web sitesinden çalınan üç milyar dolar değerindeki Bitcoin'in akıbeti ortaya çıktı.

FBI, yaptığı araştırma doğrultusunda çalınan 50,676 Bitcoin'in yerini tespit etti. Bitcoin hırsızı James Zhong'un ünlü darknet sitesi Silkroad üzerinden 3,36 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldığı düşünülüyor. James Zhong'un Bitcoin'leri sakladığı yer ise bir hayli ilginç.

3 Milyar Dolarlık Bitcoin Konserve Kutusunda Çıktı!

James Zhong, 2012 yılında Silkroad'ı hackleyerek 50,576 Bitcoin çaldı. Silkroad sitesinin kapanmasından ve sahibinin tutuklanmasından uzun süre sonra FBI çalınan Bitcoin'leri tespit etmeyi başardı.

Aslında James Zhong geçtiğimiz yıl Georgia'da saklandığı evde yakalanmıştı. Ancak baskının detayları yeni ortaya çıktı.

FBI'dan gelen bilgilere göre James Zhong, çaldığı Bitcoin'leri zemin altındaki bir kasada ve bir patlamış mısır konservesinde USB ve sabit diskler içerisinde saklamış.

Yapılan çalışmalar sonucunda James Zhong'un milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin'e uzun süre boyunca dokunmadığı ve sakladığı tespit edildi. Tarihin en büyük kripto para hırsızlıklarından birini yapan James Zhong'un hırsızlığı yaptığı dönemde çaldığı Bitcoin, yalnızca 19,2 milyon TL değerindeydi.