Microsoft, hafta sonu için Xbox One ve Xbox Series kullanıcılarına bir yeni fırsat daha sunuyor. Üç oyun hafta sonunda Xbox’ta ücretsiz oynanabilecek. Detaylar haberimizde.

Hangi Üç Oyun Xbox'ta Ücretsiz Oynanabilecek?

Xbox Wire üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa, Xbox Live Gold veya Xbox Game Pass Ultimate aboneleri, For Honor, Super Monkey Ball: Banana Blitz HD ve The Survivalists Xbox One ve Xbox Series üzerinde oynayabilecekler. Bahsi geçen bu fırsat, 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü TSİ 10:00'da sona erecek.

For Honor

Doğal bir felaket sonrasında savaşçılar kaynak ve bölge için birbirlerine karşı mücadele ederlerken savaş lordu Apollyon, Knights, Vikings ve Samurai topluluk bireylerinin güçsüz düştüğünü ve oyun oynayarak topyekun savaş çağı başlatmaya çalıştıklarına inanmaktadır.

Bu bağlamda Apollyon tarafından topluluklar arasındaki zıtlaşmanın devamlılığı yönündeki çalışma devam ederken, her bir topluluktaki karakterlerin bakış açıları, olaylar şekillendikçe, savaşlar başladıkça ve gündemler yaratıldıkça ortaya çıkacaktır.

For Honor hem ana senaryo modu hem de kendi içinde Dominion, Brawl, Duel, Ranked Duel, Skirmish, Elimination Tribute ve Breach olmak üzere farklı oynanış türleri sunan çok oyunculu mod sunuyor. Ana senaryo modunda bir yandan belirli bir hikayeyi takip ederken, bir yandan da karakterinizin hakimiyeti konusunda ustalaşabilme fırsatınız oluyor.

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD

SEGA tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Super Monkey Ball: Banana Blitz HD, fantastik bir dünyada geçen, kavisli ve dönemeçli yüzden fazla bölümde mücadele edebileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Hedefiniz ise sevilen maymunlardan birini oynayarak uzaylı korsan kral Captain Crabuchin’den muzlarınızı almak olacak.

Mavi kirpi Sonic ile de oynayabileceğiniz oyunda, bölümleri hızla tamamlamanız durumunda ana oyundaki bütün maymunlar için kilitli elit kostümleri açabilmek mümkün olacak.

Yenilenmiş kontrol düzeni, güncellenen grafikler ve çok daha fazlasıyla satışa sunulmuş olan Super Monkey Ball: Banana Blitz HD, arkadaşlarınıza da meydan okuyabilmenin yanı sıra, Time Attack ve Decathlon modlarını da sunuyor.

The Survivalists

The Escapists evreninde geçen kooperatif macera oyunu The Survivalists, Team17 tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Gizemli bir adanın kumsalında uyandığınız The Survivalists’te, araştırma yaparak, avlanarak, inşa ederek, üretim yaparak ve hatta maymunları eğiterek, adadaki düşmanlara karşı arkadaşınız ile hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Eğer bu oyunları denedikten sonra tam sürümlerine geçiş yapmaya karar verirseniz, indirimli satışlardan faydalanabileceksiniz. The Survivalists, önümüzdeki üç günde % 60 indirimle 28 TL ve Super Monkey Ball: Banan Blitz HD ise önümüzdeki altı günde % 50 indirimle 149.50 TL’ye satılıyor olacak. Satın alım durumunda, kaydettiğiniz bütün aşama ve açtığınız bütün başarımlar da eksiksiz olarak aktarılacaklar.