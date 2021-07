Bu hafta sonunu keyifli geçirebilmek adına Microsoft, yeni bir Free Play Days programı ile karşımıza çıktı. Üç oyun daha hafta sonunda Xbox’ta ücretsiz oynanabilecek. Detaylar haberimizde.

Hangi Üç Oyun Hafta Sonunda Xbox’ta Ücretsiz Oynanacak?

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, Xbox Live Gold veya Xbox Game Pass Ultimate aboneleri, 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü TSİ 10:00’da sona erecek program kapsamında Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues, Battlefield 1 ve Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game oyunlarını ücretsiz oynayabilmeleri mümkün olacak.

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues

Netflix üzerinden yayınlanan dizisi ile paralel bir seyir halinde olan Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues oyununda, Daniel LaRusso, Johnny Lawrence, Miguel Diaz, ve Hawk dahil birçok sevilen karakter ile oynama ve tanıdık mekanları araştırarak düşmanlarınız ile tekme tokat birbirinize girme fırsatı sunacak. Tercihen tek başınıza oynayabildiğiniz gibi, kooperatif desteği sayesinde bir arkadaşınızla birlikte de ilerleyebiliyorsunuz.

Battlefield 1

Birinci Dünya Savaşı temalı oyunda, Savaş Hikayeleri adı altındaki ana senaryo modu boyunca işgal altındaki Fransız şehirlerini, İtalyan Alpleri'ndeki geniş haritaları ve Arabistan'ın kurak çöllerini ziyaret ediyor ve bu bölgelerde düşmanlarımızla dönemin deniz, hava ve kara araçlarını kullanarak savaşıyoruz. Çok oyunculu mod tarafında ise dinamik ortamlarda çevrimiçi arenalara ve altmış dört kişilik devasa savaşlara aşina olduğumuz dahil olabiliyorsunuz.

Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game

Yarın itibarıyla başlayacak olan Tokyo olimpiyatlarını farklı bir şekilde deneyimlemek isterseniz, bu oyunun tam size göre olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle kendi sporcunuzu yaratıp yeteneklerini özelleştirdikten sonra, 100m koşusundan basketbola, boksa kadar on sekiz farklı spor etkinliğine altın madalyaları boynunuza asmak için katılabiliyorsunuz.

Eğer Free Play Days programında ek bir ücret ödemeden deneyebileceğiniz bu oyunlardan memnun kalırsanız, on üç gün sürecek indirim kampanyası kapsamında makul bir fiyata tam sürüm versiyonlara geçiş yapabileceksiniz. Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues % 50 indirimle 137.50 TL’ye satılırken, Battlefield 1 % 70 indirimle 35.25 TL ve Battlefield 1 Devrim de % 80 indirimle 70.50 TL karşılığında satın alınabiliyor. Kaydettiğiniz aşama ve kilidini açtığınız içerikler de eksiksiz olarak tam sürüme taşınacak.