Modifiyede Son Nokta! Üç Tekerli Motor Limuzini

Konya’da yaşayan emekli Abdullah İncer, üç tekerli motosikletini hurdaya çıkan otomobil parçalarıyla modifiye etti. Duyan motor sesine hayran kalıyor.

AA’nın haberine göre, Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan emekli Abdullah İncer, hurdaya ayrılan otomobillerin parçalarını (silindir, motor ve bazı aksamlar) toplayarak üç tekerlekli motosikletini modifiye etti. Motor limuzini görenlerin ilgisini çekiyor. İlginç olansa şimdilerde ticaretle uğraşan 59 yaşındaki İncer’in modifiye bilgisinin olmaması. Sanayide herhangi bir ustanın yanında da çalışmamış. İncer, sosyal medyadan izlediği videolardan yararlanıp, tamamen kendi becerisinle motosikletini modifiye etmiş.

"Motor Limuzin" Olarak Adlandırdı

Hurdaya ayrılan otomobillerin silindir, motor, radyatör, şanzıman ve diferansiyel aksamlarını kullandığını anlatan İncer, "Tasarladığım bu motosikleti kendi imkanlarımla yaptım. Dört ileri ve geri vitesi var. Motor sesine herkes hayran. Bazıları, 'şuna bir gaz versene' diye istekte bulunuyor. Elektrik tesisatını, her şeyini yaptırdım, eksik aksamı yok.” dedi.

İncer, hobi amaçlı tasarladığı motosikleti hakkında şunları kaydetti: “Görenler hayran kalıyor, limuzin olarak nitelendiriyorlar. Arkasına çeki demiri de yaptım, karavan yapıp gezmeyi planlıyorum. Hem LPG'li hem de benzinli çalışıyor. Yakıt tasarrufu sağlıyor. Üç kişi kapasitesine sahip. Keyifli ve otomobil konforunda seyahat imkanı sağlıyor. Trafiğe çıkması için araştırma yapıyorum. Bu konuda teşebbüsüm olmadı ama hobi olarak biniyorum. 'Gelin çıkaralım, sünnet çocuğu gezdirelim' diye isteyen çok. Yaklaşık 30 günde tamamladım. Motor limuzinim ile ilgili olarak satın almak isteyenler de çıktı, lakin 'ben satmak için değil, hobi ve binmek için yaptım' diyorum.”