Üç Ünlü İsim Daha Death Stranding'de Yer Aldıklarını Duyurdular

Death Stranding neredeyse dört yıllık geliştirme sürecinin ardından en nihayetinde 8 Kasım 2019 tarihinde, yani bu Cuma günü satışa sunulacak. Bu ayın başında yayınlanan inceleme puanları ile kritikleri ikiye bölmesinin yanı sıra, en fazla ünlü ismin bir araya geldiği oyun olma özelliğini taşıyacak. Hatta God of War Yönetmeni Cory Barlog, Twitter hesabı üzerinden "Oyunda kim yer almıyor?" şeklinde esprili bir paylaşım da yapmıştı. Ambargonun kalkması sonrasında üç isim daha Death Stranding oyununda yer aldıklarını duyurdular.

Genel bir bilgi tazelemesi yapmak gerekirse, Hideo Kojima oyununda yer alacak olan ünlü isimler Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Margaret Qualley, Tommie Earl Jenkins, Troy Baker, Guillermo del Toro, Lindsay Wagner, Matthew Mercer, Darren Jacobs, Jesse Corti ve Emily O'Brien olarak sıralanıyorlardı. Bu isimlere daha sonradan Conan O'Brien ve Geoff Keighley de katılmıştı. Hideo Kojima bu listeye gizliden gizliye Edgar Wright, Hermen Hulst ve Jordan Charles Vogt-Roberts üçlüsünü de dahil etmiş.

Bilmeyen takipçilerimiz için bilgilendirme yapmak gerekirse, Edgar Wright Scott Pilgrim Vs The World, Hot Fuzz, and Shaun Of The Dead filmleri ile tanınan ünlü bir yönetmen. Hermen Hulst, Guerrilla Games stüdyosunun Kurucu Ortağı ve Pazarlama Yöneticisi. Son olarak Jordan Charles Vogt-Roberts ise Amerikan film ve dizi yönetmeni.

Bu isimlerin Twitter üzerinden yaptıkları duyurulara da aşağıdan bakabilirsiniz.

Meet Bridges Distribution Staff member, Thomas Southerland. Here is my little cameo in #DeathStranding . Thank you @Kojima_Hideo . My acting career is on fire now! #BestSupportingActor . pic.twitter.com/F3MSdJVftZ

I guess the cat is out of the bag... I’M IN #DEATHSTRANDING!



It’s an insane honor to be in a game from the living legend & friend @HIDEO_KOJIMA_EN.



If I could travel back in time and tell my 14 year old self this would happen... my brain would have melted out of my ears. https://t.co/g91ece1Nko