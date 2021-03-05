Uçağa binen kedi pilota saldırdı. Başıboş olan kedi, Sudan'daki Tarco Airlines'a at Boeing 737'ye gizlice girmeyi başardı ve uçuş sırasında pilota saldırdı.

Gizlice Uçağa Giren Kedi Pilota Saldırdı

Sudan'dan Katar'a giden uçakta kedi kokpitte yer alan karanlık bir alana saklanarak kendini gizledi. Uçak kalktıktan kısa bir süre sonra uçağın gürültüsünden dolayı korkan kedi, pilota saldırdı. Sudan'ın Al-Sundai haber ajansına göre uçağın Katar'ın başkenti Doha'ya inmesi gerekiyordu.

Ne yazık ki kedi kokpitte ortaya çıktığında personel kediyi yakalamaya ve kontrol altına almaya çalıştığında kedi uçak içerisinde kaçtı. Pilotun havada geri dönmdekten başka seçeneği olmadığı ve kediyi uçaktan çıkarmak için kalkış havaalanına geri döndüğü aktarıldı.

Uçağın yakın zamanda temizlik sırası bekleyen uçakların olduğu bir hangarda saklandığı bildirildi. Kedinin uçağa hangarda iken bindiği söylenmekte. Pilotun kedi tarafından saldırıya uğradığına dair raporlara rağmen, kedi de dahil olmak üzere hiç kimsenin yaralandığına dair herhangi bir bilgi yok.

Kedinin vahşi bir tür olduğu bilgisi bulunuyor. Kedi gibi bir hayvanın, ticari bir yolcu uçağında hiç görünmeden yolunu bulması biraz rahatsız edici görünüyor. Her halükarda, kedi muhtemelen bu saatten sonra kanatlı hiçbir şeyin yanına yaklaşmayacaktır.

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Bir Adam 3 Ay Boyunca Havalimanında Yaşamıştı

ABD'nin Chicago şehrinde yer alan O'Hare Uluslararası Havalimanı'nın hiç beklenmedik bir olay yaşanmıştı. Havalimanının güvenli bir bölümünde 3 ay boyunca yaşadığı fark edilen Kaliforniyalı bir adam yakalanmıştı. 36 yaşındaki adamın koronavirüse yakalanmaktan korktuğu ve bu yüzden havaalanını terk etmekten kaçındığı bilgisi paylaşılmıştı. 3 ay boyunca havalimanında yaşayan adam hakkında kısıtlı bir alana izinsiz girmek ve kabahat hırsızlığı nedeniyle suç duyurusunda bulunuluyor.

Olayın şu şekilde gerçekleştiği aktarılmıştı: