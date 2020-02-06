Uçak Kazasında Son Durum #PegasusAirlines

İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli Pegasus Havayollarına ait uçak, 5 Şubat 2020 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. Kaza sonrası yapılan resmi açıklamaları sizler için bir araya getirdik.

Sabiha Gökçen Havalimanı Yeniden Uçuşlara Açıldı

Yaşanılanların ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Uçakta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde söndürüldü. Üçe bölünen uçaktaki yolcular tahliye edildi. 18.19’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu. İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre; 139 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, dün gece "Aldığımız bilgilere göre sert iniş sonucu pist başından çıkarak araziye sürüklendi. Uçakta kırım oluştu. Bize gelen bilgiye göre kaza sert biriniş yapıldığı ve hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu. Pilotlarla bir irtibat hala kurulamadı. Oradaki arkadaşlarımızla görüşüp anbean bilgi alıyoruz. 32'ye yakın ambulans olay yerine gitti. Bunlarla yaralılar hastanelere sevk ediliyor. Bu hava şartlarında sadece bu uçağın değil herhangi bir uçak da bu sorunu yaşayabilir zaman zaman. Uçağın hızını alamayıp, pistin dışına çıktığın biliyoruz. Şu anda tahliye devam ediyor. Uçuşlar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na sevk edildi. İstanbul Havalimanı'nda sıkıntı yok, gelen tüm uçakları alanda karşılamaya durum müsait." açıklamasında bulunmuştu.

Sabiha Gökçen havalimanı büyük ihtimalle uçak pistten cikmis, iyi olan yolcular uzaklasiyor, maalesef yaralılar var uçağın içinden yardım edin diye bagiriyorlar #pegasus #sabihagökçen pic.twitter.com/7uwrIRYrMF — Barış (@bbdzankovic) February 5, 2020

Pegasus Havayolları resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımızın 5 Şubat 2020’de yaşadığı kaza sonrasında resmi kaynakların da teyit ettiği üzere 3 misafirimizin hayatını kaybettiğini üzülerek bildiririz. Acımız çok büyük." dedi.

İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımızın 5 Şubat 2020’de yaşadığı kaza sonrasında resmi kaynakların da teyit ettiği üzere 3 misafirimizin hayatını kaybettiğini üzülerek bildiririz. Acımız çok büyük. pic.twitter.com/Eq4IgaghRB — Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) February 6, 2020

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, uçağın 30-40 metre yükseklikten düştüğünü açıkladı. Kaza sonrasında kapanan pist 06 Şubat 2020 tarihinde saat 04:00'da yeniden uçuşlara açıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, yolcuların uçuşlarda yaşanabilecek değişiklik ya da iptaller hakkında ilgili hava yollarından bilgi alabileceği belirtildi.