Uçak Motoruna Şans Getirsin Diye Bozuk Para Attı, Para Cezası Aldı

Çin'de bulunan Anqing Tiancuşan Havaalanı'nda çok ilginç bir olay yaşandı. Uçağa ilk kez binen bir adam şans getirmesi için uçağın motoruna bozuk para attı. Ancak her şey sandığı gibi gitmedi. 28 yaşındaki adam hata yaptığını çok sonra fark etti.

Uçak Motoruna Bozuk Para Attı ve Ortalığı Ayağa Kaldırdı

Görevliler uçak motoruna atılan bozuk parayı gördü ve apar topar uçağın seferini iptal etti. Uçak boşaltıldı ve garaja çekildi. Uçağın seferi farklı bir uçak ile yapıldı. Lu Çao isimli adam uçağın motoruna bozuk para attığını itiraf etti. Polis ekipleri Lu Çao'yu apar topar gözaltına aldı ve 10 boyunca gözaltında tuttu.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında mahkeme karşısına çıkan Lu Çao'ya çok yüklü bir miktarda para cezası kesildi. Hakim Çao'nun Lucky Air şirketine 17 bin 200 dolar tazminat ödemesine karar verdi. Yaşanılanların ardından Lu Çao büyük şok yaşadı. Lu Çao, mahkemede havayolunun yolcuları uçaklara para atmamaları konusunda uyarması gerektiğini savundu.

Sizler yaşanılanlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Haberimizin hemen altında yer alan yorumlar bölümünden düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.