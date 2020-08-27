Uçak Yolculuğunda Covid-19 Riski Var mı? İşte Açıklama!

Bildiğiniz üzere kapalı alanlar yeni tip koronavirüsün bulaşması için en uygun ortamları oluşturuyor. Bu nedenle pek çok kişi seyahatlere temkinli yaklaşırken şehir değiştirmeyi düşünenler uçak yolculuğunda Covid-19 riski olup olmadığını merak ediyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu merak edilen bu soruya ışık tuttu.

Uçak Yolculuğunda Covid-19 Kapabilir misiniz?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun yazısından öne çıkan detaylar şu şekilde:

"Amerika'da önemli bir araştırma merkezinde Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) görev yapan bir bilim insanı (Prof. Arnold Barnett), işi gücü bırakıp oturmuş, güzel ve önemli bir istatistiksel çalışmaya imza atmış, neticeleri de bizimle paylaşmış. Prof. Barnett’ın kısa süreli uçuşlarda, uçakla seyahat etmenin koronavirüsü bulaştırma riskini istatistiksel olarak hesaplamaya çalıştığı o araştırmada vardığı sonuç şu: “Eğer Airbus 320 ve Boeing 737 gibi koridorun her iki tarafında 3 koltuk bulunan bir uçakla seyahat ediyorsanız ve uçaktaki herkes maske takıyorsa kısa süreli bir uçuşta COVID-19 virüsünü kapma riskiniz 4 bin 300’de 1’i geçmiyor.” Bir iyi haber daha... Prof. Barnett’a göre: “Aynı uçuşta orta koltukları da boş bırakırsanız, bu rakam 7 bin 700’de 1’e kadar düşüyor.” Anlaşılan o ki uçakla yolculuktan korkmanın bir anlamı yok. Bütün mesele uçacağınız havayolunun ciddiyeti ve sizin gerekli önlemleri alma konusunda gösterdiğiniz uyum ile ilişkili. Zorunlu kurallara istisnasız uyarsanız sorun çıkma ihtimali çok düşük."

Yani uçakla seyahatlerinizde üçlü koltukların hepsi dolu olursa virüs kapma riskiniz 1 / 4,300 iken koltukların ortası boş olduğunda virüs kapma riskiniz 1 / 7,700 olarak belirlenmiş durumda. Bu da, uçak seyahatlerinde virüs kapma riskinizin çok düşük olduğu anlamına geliyor.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz otobüsle ya da uçakla seyahat etmekten çekiniyor musunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.