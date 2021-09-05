Uçakla Çatalca Tünelinden Geçti: Guinness Rekoru Kırdı

İtalyan profesyonel Red Bull Air Race yarışmacısı uçakla Çatalca Tünelinden geçti. Red Bull sporcusu Dario Costa, İstanbul'un hemen dışındaki iki otoyol tünelinin dar sınırlarında yarış uçağı ile tünelden geçti. 43.44 saniyede geçerek rekor kıran sporcu, "Bir Uçakla Geçilen En Uzun Tünel (2.260 m)" rekorunun sahibi.

Dario Costa'nın rekor denemesi Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerinde gerçekleşti. Costa, ilk tünelin içinde önce bir kalkış gerçekleştirdi, açık hava boşluğundan yükseldi ve 70 santim ile 1 metre arasında uçarak, ikinci tünelde saatte ortalama 245 kilometrelik hıza ulaşarak uçuşunu sürdürdü.

245 kilometrelik hıza sahip uçakla Çatalca Tünelinden geçti

Costa, 4 Eylül sabah 06:43'te ilk tünelin içinde havalandı. Costa'nın sınırlı hava boşluğunda, uçağı asfaltın ortalama 140 cm üzerinde bir uçuş yolunda tutması ve hata affetmeyen tünel duvarları arasında yaklaşık 4 metrelik dar bir mesafeyi yönetmesi gerektiği anlamına geliyordu. Tünelin eğimi ve şeklindeki değişiklikler yörüngeyi karmaşıklaştıran etkenlerden birkaçıydı.

İlk tünelden çıkan Costa, ikinci tünelin sonuna 43.44 saniyede ulaştı ve toplamda. 2,260 metre mesafe kat etti. Costa'nın saatte ortalaması ise 245 kilometrelik bir hıza ulaştı. Havacılık efsanesi olan 65 yaşındaki Macar akrobasi ve yarış pilotu Péter Besenyei rehberlik etti.

Uçuş sırasında dikkate değer diğer dört rekor ise şunlardı: Bir tünelden ilk uçak uçuşu, katı bir engel altında en uzun uçuş, iki tünelden ilk uçak uçuşu, bir tünelden ilk uçak kalkışı.

Dario Costa'nın Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerinde yaptığı geçiş aynı zamanda yeni Guinness Dünya Rekoru'nun "Bir Uçakla Geçilen En Uzun Tünel (2.260 m)" kırıldığı anlamına geliyordu.

Tunnel Pass projesi, Costa'nın bugüne kadarki en zorlu ve karmaşık girişimi oldu. 40 kişilik ekip, özel olarak geliştirilmiş eğitim teknolojisi ve bir yıldan fazla hazırlık gerektiriyordu. 41 yaşındaki Dario Costa'nın açıklaması şu şekilde oldu: