Uçaklara Yüksek İnternet Hızı Geliyor: Starlink Tarihi Belli Oldu!

Starlink hizmeti, Nisan ayında uçaklarda test edilmeye başlanmıştı. Sona doğru yaklaşıldığı bilgisini veren SpaceX, net tarih paylaştı.

Uçuşlarda internet kullanımı şu an için beklentileri karşılayamıyor ve telefon kullanımı da pek mümkün olmuyor. Bu sorunu çözmeye odaklanan çalışma için hızlı ve kesintiz bağlantı sunacaklarını söyleyen Starlink, Delta uçaklarında ön testleri başarıyla tamamladı.

Uçak Hizmeti İçin Tarih Paylaşıldı

Şirket, resmi web sitelerinde şu açıklamalarda bulundu: “Her irtifada canlı yayın, oyun, görüntülü görüşme deneyimi yaşayabileceksiniz. Starlink, her uçağa 350 Mbps’ye kadar internet sağlayarak tüm yolcuların aynı anda hızlı internete erişmesini sağlar.”

Görüntülü arama veya çevrimiçi oyun oynama gibi hizmetlerin kullanabileceği uçaklarda, düşük gecikme sayesinde yayıncılık yapılabileceğinin dahi mümkün olacağı Elon Musk tarafından belirtildi.

100 Mbps hıza ulaşan hizmetin gerçek kullanımda 350 Mbps'ye kadar yükselebileceği bilgisi de verildi. Dünyanın en büyük uydu takımı Starlink'in uçak kiti, pratik tasarımı sayesinde kolay ve hızlı kurulum avantajı sağlıyor.

Aero Terminali'nde yedeklilik, yeni güvenilirlik ve performans gibi avantajları da sağlayan, elektronik yönlendirme yapan faz dizili bir anteni de bulunuyor. Havayolu hizmeti veren şirketler, bugünden başlayarak uçak hizmeti için kayıt yaptırabilecek ve hizmet 2023 yılında direkt başlatılacak.