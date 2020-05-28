Uçaklarda Yan Koltuk Boş Olacak Mı? İşte Cevabı

Geçtiğimiz günlerde iç hat uçuşlarının 4 Haziran'da açılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar uçakta yan koltuk boş olacak mı sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Konu ile ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

Uçaklarda Yan Koltuk Boş Kalacak Mı?

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Havacılık ve sağlık otoritelerinde; uçak havalandırma sistemleri, HEPA filitreleri ve yapılan bilimsel araştırmalarda uçak içi bulaş riskinin yüksek olmaması gibi sebepler ile HENÜZ ZORLAYICI BİR KARAR ALINMAMIŞTIR." cümlelerine yer verdi.

Merak ettiğiniz soru!



Uçaklarda YAN KOLTUK BOŞ olacak mı?



Cevap:Havacılık ve sağlık otoritelerinde; uçak havalandırma sistemleri, HEPA filitreleri ve yapılan bilimsel araştırmalarda uçak içi bulaş riskinin yüksek olmaması gibi sebepler ile HENÜZ ZORLAYICI BİR KARAR ALINMAMIŞTIR — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 28, 2020

Bilal Ekşi ayrıca uçak içinde boş koltuk uygulamasına gerek var mı sorusuna da yanıt verdi. Bilal Ekşi şunları söyledi:

"Örneğin Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı EASA ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ECDC ortak yayınladığı klavuzda " yolcu sayısı müsait ise tavsiye etmiş değil ise zorunlu tutmamıştır."

UÇAK İÇİNDE YAN KOLTUK BOŞ UYGULAMASINA GEREK VAR MI?



Örneğin Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı EASA ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ECDC ortak yayınladığı klavuzda " yolcu sayısı müsait ise tavsiye etmiş değil ise zorunlu tutmamıştır"https://t.co/CN3HKFzHTW pic.twitter.com/UYDr2FJwr7 — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 28, 2020

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