Uçaklardaki Wi-Fi Sorunu Tamamen Ortadan Kaldırılıyor

Uçaklarda kullanılan wifilerin çöp olduğunu düşünebilirsiniz. Gogo isimli bir şirket, uçaklardaki Wi-Fi’lerin problemini efektif bir şekilde giderebileceği söylüyor. 10 bin fitin üzerindeyken, önemli ölçüde iyileştirilmiş internet hızları getirecek olan 5G ağ kurulması planlanıyor.

Google tarafından geliştirilen projeye göre 5G ağı, 250'den fazla kulenin mevcut altyapısı üzerine yerleştirilecek. Ayrıca bu ağlar 2.4 GHz aralığında lisanssız spektrumun yanısıra yerden havaya çok rahat bir şekilde sinyal gönderebilecek. Böylece uçaklarda Wi-Fi konusunda önemli bir problem de giderilmiş olacak.

Daha düşük bağlantı seviyeleri de kullanılabilecek

Gogo, sinyal akışını sağlamak için ise özel bir modem ve ışığın şekillendirme teknolojisini tercih edecek. Böylece daha hızlı bir ağ yaratılmış olacak. Şirket, 5G’ye uygun cihazları destekleyeceğini ifade ediyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, yalnızca 5G’nin değil aynı zamanda daha alt ağların da devreye girebileceği ifade edildi. Örneğin 5G ağı ile ilgili herhangi bir problem ortaya çıktığında, 3G ve 4G servisleri devreye girebilecek. Böylece kullanıcılar, Wi-Fi konusunda herhangi bir sorun yaşamayacak.

Dünyanın tamamının 5G ağlarıyla çepeçevre sarıldığı günümüz Dünyasında, bu uygulamanın geç bile kaldınığını söyleyebiliriz. Google uçaktaki orta seviyede olan internet hızını 5G ağlarıyla üst seviye çıkarabilecek ve Dünya genelindeki gelişmeler daha yakından takip edilecek.

Şu an için hangi havayolu şirketinin bu hizmetten ilk olarak yararlanacak kesinleşmiş değil. Muhtemelen 2021 yılında sistem kullanılabilecek. Uçaklardaki Wi-Fi problemleri ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.