Uçaklarla Yarışın! - TP-Link AX6000 Wi-Fi 6 Router İnceleme

Kablosuz ağ konusunda bambaşka bir deneyim sunan TP-Link AX6000 Wi-Fi 6 routera yakından bakıyoruz. İnceleme videomuz içerisine TP-Link AX6000'i satın almaya değer mi sorusunu cevaplıyoruz.

İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz TP-Link AX6000'in teknik özelliklerine bir göz atalım. 802.11ax bir diğer adı ile Wi-Fi 6 desteğine sahip olan TP-Link AX6000 ile 2.4GHz bandında 1148 Mbps'ye ve 5GHz bandında 4804 Mbps'ye kadar internet hızlarına ulaşılabiliyor.

Çok sayıda aygıta kesintisiz olarak internet hizmeti sunan router, standart AC yönlendiricilere kıyasla 4 kat daha yüksek kapasite ve verim sağlamakta. 8 adet antene sahip olan TP-Link AX6000'de bir adet 2.5 Gbps WAN Portu, 8 adet de 8 gigabit ethernet portu yer almakta. Cihazda ayrıca bir adet USB Type-C bir adet de Type-A USB 3.0 bağlantı portu bulunmakta.

1 GB RAM'e sahip, çok karmaşık görevleri ve zorlu uygulamaları kolayca gerçekleştiren, son derece güçlü bir 1.8 GHz 64-bit dört çekirdekli işlemci ile gelen TP-Link AX6000, malzeme kalitesi ile göz dolduruyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan TP-Link AX6000 inceleme videomuza geçelim. Hemen aşağıdan TP-Link AX6000 inceleme videomuzu seyredebilirsiniz.

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