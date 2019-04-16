Uçakta 6 Saat Boyunca İnternet Kullanan Yolcuya Fatura Şoku

Belçika’dan Dubai’ye gitmek için yola çıkan bir yolcu, bütün yol boyunca kendi internetini kullanınca, inanılmaz bir durumla karşılaştı. Bütün yolculuk boyunca internetini açık tutan yolcu, 5 bin euro fatura ödemek durumunda kaldı.

Belçika’nın Valonya bölgesinde yaşayan bir blog yazarı, Dubai’ye uçarken, kablosuz ağa bağlanmak yerine kendi internetini kullandı. Telefon operatörünün uçuşta internet hizmeti olmadığı, bu nedenle yolcunun uçak şirketince yüksek fiyatlı uydudan internet bağlantısına aktarıldığı kaydedildi. Telefon operatörü yetkilisi, normal durumlarda internet kullanımının 60 euroyu geçtiğinde uyarı mesajı gönderildiğini ve kullanımın otomatik olarak bloke edildiğini ancak söz konusu kişinin telefonundan bu seçeneği kaldırdığını bildirdi.

Belçika'dan Dubai'ye uçuşlar sezona göre 500 ila 1000 euro arasında değişiyor. Telefon operatörü, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını, uçak biletinden çok daha pahalıya gelen telefon faturası için kullanıcıyı uyaracaklarını ve çözüm yolu bulmaya çalışacaklarını açıkladı.

Sosyal medya kullanıcıları ise adamın yüksek fatura yerine, bütün yolculuk boyunca internet kullanabiliyor olmasına şaşırtması gerektiğini dile getirdiler. Birkaç sene öncesine kadar telefonları açmak bile sıkıntılıyken, bugün Belçika’dan Dubai’ye internet kullanarak uçmak, farklı bir nimet.