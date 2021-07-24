Bir Gencin AirDrop Şakası Yüzünden Tüm Uçak Tahliye Edildi

AirDrop şakası uçakta büyük panik yarattı. Havaalanı sözcüsü, bir gencin AirDrop üzerinden uçaktaki diğer yolculara airsoft silahının fotoğrafını gönderdiğini ve bu yüzden yetkililerin her yolcuyu uçaktan tahliye etmek zorunda kaldığını ifade etti.

San Francisco'dan kalkan United Airlines şirketine ait uçaktaki bir genç, kötü düşünülmüş bir şaka yapmak istedi. Apple'ın AirDrop özelliğini, diğer yolculara "oyuncak silah" fotoğrafları göndermek için kullandı ve personelin uçağı tahliye etmesine neden oldu.

Christopher J. Beale tarafından aktarıldığına göre ismi açıklanmayan bir genç, AirDrop aracılığıyla yakındaki iPhone'lara bir airsoft silahının görüntülerini gönderdi.

Havaalanı sözcüsü Doug Yakel, yolcular olayı bildirdiğinde United Airlines Flight 2167'nin kapıdan ayrılmaya hazırlandığını söyledi. Yakel, uçaktaki herkesi ikinci bir tarama sürecinden geçirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Komik olmayan bir şaka yapan bu genç ayrıca yolculara çeşitli tehditlerde de bulundu.

Yetkililerin uçakta güvenlik incelemesi yapmasının ardından, fotoğrafların havaalanında değil de daha erken bir tarihte çekildiği ve gencin silahının olmadığı belirlendi. Ardından yolcular yeniden uçağa bindi ve gencin uçağa alınması yasaklandı. Bu şakasından dolayı başka yasal sonuçlarla karşı karşıya olup olmadığı ise henüz belirsiz.

AirDrop şakası uçakta büyük panik yarattı

Bilmeyenler için Apple'ın Airdrop özelliği, kullanıcıların iPhone, iPad ve Mac dahil olmak üzere çok sayıda cihaza hızlı ve kolay bir şekilde dosya göndermelerini sağlar. Ancak iOS kullanıcıları yalnızca sistem ayarlarında cihaz adlarını değiştirerek AirDrop aracılığıyla anonim olarak resim, video ve diğer medyaları gönderebilir. Bu aşamada suçlunun bu önemli adımı unuttuğu ya da yakalanma konusunda hiçbir endişesi olmadığı düşünülüyor.

Kullanıcılar, AirDrop'un keşfedilebilirliğini sadece bilinen kişilerle sınırlayarak AirDrop özelliğini güvenli hale getirebilir ve istenmeyen fotoğrafların almayı önleyebilir. Bunu yapmak için ilk olarak ekranın sağ üst köşesinden aşağı (iPhone X ve daha yeni) veya ekranın altından yukarıya (iPhone 8 ve daha eski) kaydırarak Kontrol Merkezi'ni açın, ardından Bluetooth simgesini basılı tutun ve AirDrop simgesine dokunun: Yalnızca Kişiler veya Kapalı'yı seçin.

Peki ya siz adı açıklanmayan gencin airsoft silah şakasını nasıl yorumluyorsunuz, komik olmayan bu şaka sizin başınıza gelse nasıl bir tepki verirdiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.