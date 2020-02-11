Uçakta Bunları Yapanlara Ağır Ceza!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilecek idari para cezaları hakkında yeniden değerleme yapıldı. Uçakta cep telefonunu kapatmayanlara büyük ceza!

Resmi Gazete’de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ ile uygulanan cezalar yükseltildi. Buna göre uçakta telefonunu kapatmayanlar 2 bin 603 TL ceza ödeyecek. Bu ceza cep telefonuyla sınırlı değil. Uyarılara rağmen elektronik cihazları kullanmaya devam etmek, oturmamak, emniyet kemerini bağlamamak, baş üstü dolabını kapatmamak, yolcular veya kabin ekibiyle tartışmak, kabin ekibinin görevini yapmasına güç kullanarak mani olmak, kabin ekibine ve diğer yolculara hareket etmek ve sözle tacizde bulunmak, kabin ekibinin talimatlarını yerine getirmemek de bu ceza kapsamında.

Tebliğde İHA’lara ilişkin aykırılıklarda uygulanacak para cezaları da belirlendi. İHA’larını Genel Müdürlük tarafından oluşturulan kayıt sistemine kaydetmeyenlere 9 bin 13 lira para cezası kesilecek. Kayıt sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya veri giriş yapanlara da 18 bin 25 lira idari para cezası uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara aykırı olarak veya mülki idare amirlerince tespit edilen alanlar dışında İHA’larını uçuranlarla Genel Müdürlüğün İHA’larla ilgili koyduğu kurallara ve bu kapsamda sivil havacılığı düzenlemek amacıyla alacağı önlemlere uymayanlar da 1803 liradan 18 bin 25 liraya kadar ceza ödeyecek.

Tebliğde idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacağı, 2019’da yeniden değerleme oranının %22.58 olarak tespit ve ilan edildiği hatırlatıldı.