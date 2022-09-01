Uçaktaki Herkese Çıplak Fotoğraflar Gönderen Yolcuyu Pilot Tehdit Etti

Southwest Airlines pilotu geçtiğimiz günlerde bir yolcunun AirDrop'u kullanarak diğer yolculara çıplak fotoğraflar gönderdiğini öğrendikten sonra Meksika, Cabo San Lucas'a giden uçuşa o yolcuyu uçaktan indirmekle tehdit etti.

Pilotun konuşmasının bir videosu, 25 Ağustos'ta uçağın yolcularından Teighlor Marsalis (@teighmars) tarafından TikTok'ta yayınlandı. Pilotun söyledikleri 2,7 milyondan fazla görüntüleme ve binlerce yorum topladı. Pek çok izleyici, videonun insanların neden AirDrop özelliklerini her zaman kapalı tutmaları gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Yaşananlar Kısa Sürede Sosyal Medyada Viral Oldu

AirDrop, kullanıcıların "Bluetooth ve Wi-Fi kombinasyonu aracılığıyla" birbirlerine dosya göndermesine olanak tanıyan bir Apple cihaz özelliği. Özellik açılırsa bir kişi AirDrop isteklerini kabul edebilir veya reddedebilir. Özellik kapatılırsa kişi hiçbir şekilde istek almaz.

Birçok kişi bu özelliği arkadaşları ve ailesiyle fotoğraf paylaşmak için kullanıyor ve HuffPost'a göre bazı çocuklar notları ve ev ödevlerini paylaşmak için kullanıyor.

Pilotun söylediklerini içeren ve milyonlarca insana yayılan TikTok videosunu buradan izleyebilirsiniz.