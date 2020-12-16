Uçaktan Düşen iPhone 6s Hayatta Kalmayı Başardı

Şu sıralar akıllı telefon fiyatları her zamankinden daha yüksek seviyelerde geziniyor ve onları yere düşürmek isteyeceğimiz son şeylerden birisi. Peki ama akıllı telefonunuz uçaktan düşseydi, başına neler gelirdi? Geçtiğimiz günlerde uçaktan düşen iPhone 6s merak ettiğiniz bu soruya ışık tutabilir.

Uçaktan Düşen iPhone 6s'e Ne Oldu?

Bahsettiğimiz olay Rio de Janeiro eyaletinin Cabo Frio bölgesinde geçiyor. Bu turistik bölge üzerinde bazı çekimler yapmak isteyen Brezilyalı belgesel yapımcısı Ernesto Galiotto, uçağın küçük penceresinden telefonunu uzattığı sırada şiddetli rüzgarın da etkisi ile kontrolü kaybetti ve iPhone 6s'ini yere düşürdü. Galiotto yaşadığı deneyimi şu şekilde aktarıyor:

"Suya düşmediyse bulabiliriz diye düşündüm. Yine de bir insanı vurmuş olabilirdim. 2,000 fit yükseklikte uçuyordum ve bu ihtimal bir trajedi ile sonuçlanabilirdi. Hayal edebiliyor musunuz? Öte taraftan bu sadece bir trajedi değildi, birçok duygusu vardı."

Apple cihazlarındaki Bul uygulamasından faydalanan Galiotto, iPhone 6s'inin hala çalışır bir şekilde olduğunu fark etti. Konum sahilin ortalarında bir yeri işaret ediyordu ve belirtilen yere giden yapımcı cihazın halen neredeyse sağlam bir şekilde çalıştığını fark etti.

iPhone 6s, bu deneyimden yalnızca birkaç çizik ile kurtuldu. Bu arada akıllı telefonun üzerinde yalnızca bir adet silikon kılıf ve ekranında da bir adet ekran koruyucu bulunuyordu. Galiotto, "Bunu birisine söylesem asla inanmazlardı." dedi. Tabii bu şans faktörünün en önemli ayağı, akıllı telefonun kumsala düşmüş olmasıydı.

İlginç bir şekilde bu olay, bir iPhone'un uçaktan düşüp hayatta kaldığı tek hikaye de değil. Geçtiğimiz yıl bir fotoğrafçı da Güney İzlanda sınırlarında çekim yaparken iPhone'unu düşürmüştü. Kayıp akıllı telefon yaklaşık on üç ay gibi uzun bir süre sonra çalışır halde bulundu.

Portekizce olarak görüntüleyebileceğiniz orijinal raporda Galiotto'nun uçaktan düşen iPhone 6s'i ile ilgili merak ettiğiniz tüm bu detaylara ulaşabilirsiniz. Eğer konu dikkatinizi çektiyse ve daha kapsamlı bilgiler edinmek istiyorsanız hemen buraya tıklamanız yeterli olacaktır.

Peki siz yaşanan bu garip olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce diğer üreticilerin akıllı telefonları da böyle bir olaydan sağ çıkabilir mi yoksa olay sadece şans ile ilgili mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.