Uçaktan Düşen iPhone, Kazayı Hasarsız Atlattı!

Bu ayın başlarında birkaç arkadaşı ile ABD eyaletlerinden Iowa’nın Ames kentine uçakla gezmeye giden Sarvinder Naberhaus isimli bir kadın, fotoğraf çekmek için iPhone'unu çıkardığı sırada elinden düşürdü. Peki, neredeyse 1.000 feet (304 metre) yükseklikten aşağıya düşen telefona ne olmuştur dersiniz?

Herhangi bir akıllı telefonu cep hizasından düşürseniz dahi ekranının kırılması veya çizilmesi kuvvetle muhtemeldir. Ancak Sarvinder Naberhaus adlı Amerikalı kadının başına gelen olay ezber bozan cinsten.

Bir grup arkadaşıyla Iowa'nın Ames kentine gezmeye giden Naberhaus, çok büyük bir talihsizlik yaşadı. Çift kanatlı bir uçaktan fotoğraf çekmek için iPhone'unu kullandığı sırada telefonunu 1.000 feet yükseklikten aşağıya düşüren Naberhaus büyük bir şok yaşadı.

Sarvinder Naberhaus

Gayet doğal bir şekilde telefonunu kaybettiğine inanan Naberhaus, yine de iPhone’umu Bul özelliğine bir şans vermeye karar verdi. İlk seferde iPhone’unu bulamayan Naberhaus, yeni bir telefon almaya gitmeden önce bir kez daha şansını denedi. Bu kez başarılı olan Naberhaus, iPhone’umu Bul özelliğinin gösterdiği konuma gitti.

Telefonu bir evin bahçesinde bulan Naberhaus, karşılaştığı manzara sebebiyle şaşkına uğradı. Cihaz, metrelerce yükseklikten düşmesine rağmen kırılmadığı gibi, en ufak bir çizik dahi almamıştı. Dahası çalışır durumdaydı!

Kazayı tek bir çizik dahi almadan atlatmayı başaran cihaz, bunu çimlerin üzerine düşmesine borçlu. Zira toprak zemin yerine, taşa düşseydi büyük ihtimalle tuzla buz olacaktı. Fakat her şeye rağmen sağlam kalmasının epey şaşırtıcı olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Sarvinder Naberhaus'un konuyla ilgili WHO TV'ye verdiği röportaj: