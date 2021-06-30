BMW Motorlu Uçan Araba İlk Şehirlerarası Uçuşunu Tamamladı

Uçan otomobilin ilk şehirlerarası uçuşu başarıyla sonuçlandı. AirCar Prototip 1 isimli bir uçan araba, Slovakya'nın Nitra ve Bratislava Havalimanları arasında 35 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdi.

Arabadan küçük bir uçağa dönüşebilen prototip otomobil tasarımı, Slovakya'daki Nitra ve Bratislava Uluslararası Havaalanları arasında 35 dakikada seyahat ederek önemli bir kilometre taşı uçuşunu tamamladı.

Uçan otomobilin üreticisi Sloven girişim Klein Vision, prototipin 160 HP BMW motoru, sabit pervane ve balistik paraşütle donatıldığını söyledi. AirCar Prototip 1 isimli aracın, ülkenin Sivil Havacılık Otoritesi gözetiminde 40 saatten fazla test uçuşunun yanı sıra stabilitesini, manevra kabiliyetini ve 45 derecelik dönüşler yapma kabiliyetini değerlendiren testlerin tamamlandığı ifade edildi.

AirCar, ilk seferini Kasım 2020'de tamamlayarak Piestany Havaalanında kısa bir yolculuk yapmıştı. AirCar Prototip 1'in yaratıcısı Stefan Klein'a göre, araç 2.500 m yüksekliğe kadar çıkabildi ve maksimum 190km/s seyir hızına ulaştı.

Tasarımın içerisinde iki koltuk ve kanatlarını açmak bir düğme bulunuyor. Üretici, karayolu aracından bir uçağa dönüşmenin yaklaşık 2 dakika 15 saniye sürdüğünü söylüyor. Ancak drone-taksi prototiplerinden farklı olarak AirCar'ın bir piste ihtiyacı var ve dikey olarak havalanamıyor.

Uçan otomobilin ilk şehirlerarası uçuşu başarılı

Uçan arabalar son zamanlarda artan bir ticari ilgiyle karşı karşıya. En son Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'den bir yönetici, Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, emisyonları azaltmayı amaçlayan teknolojinin geleceğin bir parçası olduğunu ifade etmişti.

Hyundai Avrupa Operasyonları Başkanı ve CEO'su Michael Cole, "Önümüzdeki on yılın ikinci yarısında kentsel hava hareketliliğinin; şehirlerdeki tıkanıklığı gidermek, şehir içi hareketlilik veya şehirler arasında emisyonlara yardımcı olmak için kesinlikle büyük bir fırsat sunacağını düşünüyoruz" dedi.

Ayrıca Ocak ayında uçan arabalar ve teslimat droneları için dünyanın ilk tam operasyonel havalimanının İngiltere'de kurulacağı açıklanmıştı. Air-One olarak adlandırılan bu havalimanı, Urban Air Port ve Hyundai arasındaki iş birliğinin bir parçası olarak onay almayı başardı. Uçan araba, hava taksisi veya drone iniş pistine konabilecek.

Tasarımcılar bu şekilde kurulacak geçici alanların "tıkanıklığı, hava kirliliğini azaltmaya ve sıfır karbonlu bir geleceğe katkıda bulunmaya" yardımcı olacağını söylüyor. Coventry Belediye Meclisi milletvekilleri, Ricoh Arena'nın yanında yer alacak sıfır emisyonlu havalimanı için önerileri desteklediler ve proje 1,2 milyon sterlinlik bir hükümet hibesi almayı başardı.