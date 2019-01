Uçan Araba İlk Testleri Başarıyla Geçti

Yolcu uçağı üreticisi Boeing, bir süredir üzerinde çalıştığı uçan araba modelini başarıyla test etti. Boeing NeXt ismiyle bilinen otonom hava aracı, Manassas, Virginia’da ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Boeing’in kentsel havacılık girişimleri kapsamında bir süredir geliştirilmekte olduğu Boeing NeXt, dikey iniş ve kalkış yapabilecek, yolcu taşıyabilecek, otonom hareket edebilecek şekilde tasarlanmıştı. Şehir içinde taksi hizmeti vermesi planlanan araç, hala erken geliştirme aşamasında bulunurken, ilk uçuşunu gerçekleştiren Boeing NeXt, tam anlamıyla güvenli ve sorunsuz hareket edebilecek konuma getirilmeye çalışılıyordu. Yolcu taşımacılığının yanı sıra kargo sektöründe de kullanılması amaçlanan NeXt, ilk testi başarıyla geçmesinin ardından 2019’daki seri testlere hazırlanmaya başlandı.

9.14 metre uzunluğunda ve 8.53 metre genişliğinde olması planlanan ve elektrikle çalışacağı söylenen cihazın, 80.47 kilometre menzili olacağı söylenen bilgiler arasında yerini aldı. Kargo taşımak için üretilecek modelin ise benzer özelliklerinin bulunacağı ve 226.80 kilogram yük taşıyabileceği vurgulandı.

Son kullanıcıya ne zaman sunulacağı belirsiz olan araç üzerinde geliştirmeler sürerken, Boeing NeXt’in 2019’daki daha zorlu testleri geçmesi durumunda geliştirme sürecinin sonuna gelebileceği ifade edildi. Boeing’in en büyük rakiplerinden Airbus’ın da benzer bir araç üzerinde çalıştığı ve test aşamasına getirdiği, konuşulanlar arasında yer alıyordu.