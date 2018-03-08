Uçan Araba PAL-V Satışa Çıktı

Hollandalı şirketin 15 yıldır üzerinde çalıştığı PAL-V isimli uçan araba, Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıktı. Fuarda yapılan tanıtımın ardından uçan arabanın ön siparişlerinin alınmaya başlanacağı açıklandı.

Dünyanın ilk uçan arabası PAL-V, bir süredir konsept çalışmalarıyla adından söz ettirmeyi başarıyordu. Yayınladığı videolarla kendisine hayran bırakmayı başaran araba, nihai haliyle Cenevre Otomobil Fuarı’nda ziyaretçileriyle buluştu. Aracın bitmiş halinin sergilenmeye başlanmasının ardından bir açıklama yayınlayan Hollandalı şirket, PAL-V’nin ön siparişini kendi internet sitesi üzerinden almaya başladığını duyurdu.

2019 yılı itibarıyla satılmaya başlanacak olan uçan arabanın karada 160 kilometre saat hıza ulaşabildiği belirtilirken, havada 170 kilometre saat hızları görebildiği kaydedildi. 11 bin feet’e kadar yükseğe çıkabilen arabanın, depoladığı yakıtla birlikte 563 kilometre uzağa gidebildiği söylendi.

Yol modundan uçuş moduna sadece 10 dakikada geçebilen ve gerçek anlamda bir uçan araba olan PAL-V’yi kullanmak için pilot lisansının zorunlu olduğunun altı çizilirken, arabanın ilk etapta sadece 90 adet üretileceği vurgulandı. 499 bin Euro yani günümüz döviz kuruyla 2,3 milyon lira civarında satış fiyatı olan arabanın, yakın zaman sonra 299 bin Euro yani 1,4 milyon TL fiyat etiketiyle satılacak bir başka modelinin daha piyasaya sürüleceği açıklandı.