Bilim Kurgu Filmlerinden Fırlamış Gibi Duran Uçan Arabanın Prototipi Ortaya Çıktı

Geleceği anlatan bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmezlerinden biri de uçan arabalardır. Artık neredeyse bir asırdır hayal ettiğimiz bu teknolojiye 2022 yılında ulaşabilmiş değiliz. Ancak bazı yeni girişimler, hayallerimizdeki uçan arabayı üretmeye yakın olabilir.

Alef Aeronautics olarak bilinen yeni bir girişim, tam da bilim kurgu filmlerinde görmeye aşina olduğumuz tasarıma sahip yeni uçan arabalarının ilk prototipini görücüye çıkardı. Yatay uçuş ve dikey kalkış yapabilen araç ilginç tasarımıyla dikkat çekiyor.

Alef Model A ile Otoyollara Son!

Alef Aeronautics tarafından geliştirilen uçan araçlar, genel olarak bu isimle pazarlanan diğer ürünlere kıyasla oldukça farklı bir konsepte sahip. Bu araçlar normal kullanımda araba yollarında da sürülebiliyor. Ancak kullanıcı istediği takdirde aracı uçuş moduna geçiriyor. Araç dikey olarak bir helikopter gibi havalandıktan sonra yan dönüyor ve aracın aşağısında kalan pervaneler harekete geçiyor. Böylece yalnızca dikey değil, yatayda da uçuş hareketi sağlanmış oluyor. Bu dönüş işlemi gerçekleşirken sürücünün yer aldığı kokpit kısmı da araçla aynı eksene gelecek şekilde dönüyor.

Son yılların en yenilikçi tasarımlarından biri gibi görülen Alef araçları hakkında daha şimdiden prototipler tasarlandı. Hatta Alef ;Zero adında konsept tasarıma uygun ve gerçekten uçabilen bir araç da bulunuyor. Öte yandan yakın zamanda çalışır hale getirmek istedikleri Alef Model A'nın da uçabileceği iddia ediliyor.