Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Uçan Araçlarda Türkiye Liderliğe Oynayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da kurulan Verimlilik Teknoloji Fuarı'nda yaptığı konuşmada uçan araçlarda Türkiye'nin liderliğe oynayacağını belirtti.

İHA'daki habere göre Oktay, konu hakkında yaptığı açıklamada verimliliği etkileyen bütün faktörlerin dijital teknolojiden ve teknolojik gelişmelerden doğrudan etkilendiğinin altını çizdi. Yüksek teknolojinin yüksek verimlilik ve yüksek katma değer anlamına geldiğini belirten Oktay, öngörüye göre bulut bilişim gibi çığır açan teknolojilerin 2030 yılında küresel ekonomiye yaklaşık olarak 16 trilyon dolar katkı sağlayacağının beklenildiğini ifade etti.

Özellikle robotik, otonom gibi teknolojilerin mevcut iş alanlarının önünü kapatacağı ile ilgili konuşmalara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şu sözleri kullandı:

"Ben buna inanlardanım. Her gelen teknoloji aslında kendi sektöründe ve kendi istihdam alanlarıyla birlikte gelir. Bilginin ikiye katlanma prensibi üzerinde yine Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre insanoğlunun yararlandığı bilgi geçtiğimiz yüz yılda 25 yılda bir kere ikiye katlanırken, özellikle nesnelerin interneti ve makine öğrenmesinin hayatımıza girmesiyle bu süre yarım güne kadar düşmektedir. Yarım günden bahsediyorum. Bu hem kamu yönetiminde hem özel sektör yönetiminde hem de bilgi ve teknolojinin yönetiminde öğretme ve öğrenme teknolojilerindeki gelişimle ilgili bizlere yüklediği sorumluluğun aslında çok basit bir göstergesidir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 1.239 Ar-Ge merkezi, 79 Teknopark kurulduğunu belirten Oktay, bu sayıların katbekat üstüne çıkmak için çalışmalarını sürdüklerini dile getirdi ve açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"750 savunma sanayii projesi yönetiyoruz. Bu sayıyı da yine proje hacmini de yükseklere taşıyacağız. Dünyayı izleyen değil dünyanın izlediği bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız demiyorum kuruyoruz. 805 gruba ait kamu hizmetini e-devlet üzerinden vatandaşımıza sunduk. Bu sayıyı da yerel yönetimler ve özel sektörü de dahil ederek daha da artıracak, büyük verinin analizi ile karar alma süreçlerine katkı sağlayacağız."

Uçan Araçlarda Türkiye Liderliğe Oynayacak

Elektrikli otomobilin kendileri için yalnızca otomobilden ibaret olmadığını belirten Oktay, bunlara ayrıca elektronik, otonom ve bilişimde sektöre lokomotiflik yapacak ve aynı şekilde gelişmiş olan yan sanayiye lokomotiflik yapacak ayrı bir sektörün ayağa kaldırılmasını da ekledi. Sadece elektrikli araçlarda artık biz de varız diyen bir Türkiye'nin ötesinde yatırımlar olduğunu ifade eden Oktay, "Uçan araçlara geldiğimizde artık dünya liderliğine oynayacak bir Türkiye göreceksiniz" dedi.

İlerleyen günlerde sağlık sektörünün yenilen yapılanma ve sağlık endüstrisinin ekosistemini oluşturacaklarını ifade eden Oktay, savunma sanayiinde elde edilen gelişmeleri ve başarıları sadece aşıda değil ilaç sektöründe ve tıbbi cihazlarda da aynı başarıyı yakalayacaklarına işaret etti.