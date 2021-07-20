Jet Türbiniyle Çalışan Uçan Motosikletin İlk Testi Yapıldı

Jetpack Aviation tarafından üretilen uçan motosikletin ilk uçuş testi başarıyla sonuçlandı. Jetpack Aviation, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaptığı testlerde, VTOL Speeder'ın bir prototipini ele aldı. Araç, gezi teknesi olarak veya tıbbi ekip, yangın ve kurtarma için kullanılabilir.

500 km/s hıza ulaşabilen 'uçan motosiklet' olarak adlandırılan lüks bir aracın üreticileri, ilk prototiplerinin uçuş testini tamamladı ve ön sipariş almaya hazır.

Jetpack Aviation; jetle çalışan, dikey kalkış ve iniş (VTOL) uçağı Speeder'ı hem gezi hem de tıbbi, yangın ve kurtarma operasyonları için uygun olduğunu söylüyor.

Alüminyum bir şasiye sahip olan P1 prototipi, son testlerini Güney Kaliforniya'da tamamladı. Speeder'ın kalkış, tırmanma, havada asılı kalma, yalpalama ve ileri uçuşa geçiş yeteneğini gösteren birkaç kritere ulaşıldı. Speeder, 4500 metre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor. Motosiklet üzerinde herhangi bir yük varken, 500 km/s hıza çıkıyor, ancak insanlı versiyonu nispeten daha yavaş gidiyor ve böylece sürücü güvenli bir şekilde nefes alabiliyor.

Uçan motosikletin ilk uçuş testi ve özellikleri

Speeder, bir römorkta taşınabilecek kadar küçük ve kalkıştan önce şarj edilme ihtiyacı duymuyor. Ayrıca bir jetpack'ten farklı olarak, fırlatmak için çok fazla hazırlık çalışması yapılması gerekmiyor: New Atlas'ta yer alan rapora, "Speeder'a atlayıp uçacaksınız" ifadeleri kullanıldı.

Speeder'ı üreten Jetpack Aviation, karbon fiber gövde panelleri ile daha küçük bir çerçeve kullanılacak olan bir sonraki prototipi P1.5 üzerinde şimdiden çalışmaya başladı. Bu prototip, nihai üretim modeline daha yakın görünecek. Bir sonraki deneysel model olan P2, tamamen gerçekçi bir gövdeye ve çıkarılabilir küçük kanatlara sahip olacak. Speeder prototipleri dört motor kullanırken, nihai üretim modeli sekiz adede kadar motora sahip olacak.

Speeder jet yakıtı olarak dizel veya gaz yağı ile çalıştırılabilir, ancak Jetpack Aviation CEO'su David Mayman ilerlemeye devam eden projenin sıfır karbon projesine destek vereceğini söyledi.

Test sırasında jetlte oluşan itmeyi 360 derecelik sabitlemek için halat ipler kullanıldı. Ancak Mayman, denemelerde kullanılan ipin aracı tutmadığını, sadece aniden düşmesini veya rotadan çıkmasını önlemek için kullanıldığını ifade etti.

Jetpack Aviation CEO'su David Mayman, Speeder'ın maliyetini başlangıçta 380.000 dolar olarak bildirildi, ancak bu muhtemelen zamanla artacak ve fiyat etiketi buna bağlı olarak zamlanacak.