Uçan Otomobil ile Tanışma Zamanı! İşte Hyundai S-A1 #CES2020

CES 2020 turumuz devam ediyor. Uçan otomobil CES 2020'de görücüye çıktı. Bu videomuzda Hyundai S-A1 uçan araba konseptine yakından bakıyoruz. Hyundai S-A1 uçan arabanın kaç kişiyi taşıyabildiğini, pil süresini, şarj olma süresini, menzilini ve çok daha fazlasını sizlere aktarıyoruz.

Tasarımı ile CES 2020'de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran uçan otomobil özellikleri ile vatandaşların kalbine taht kuruyor. Yaklaşık 290 KM hıza kadar çıkabilen uçan araba hakkındaki herşey videomuz içerisinde yer almakta. Hemen aşağıda yer alan videodan uçan otomobil hakkındaki tüm detayları öğrenebilirsiniz. Keyifli seyirler!

Uçan otomobili nasıl buldunuz? Uçan otomobil hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden düşüncelerini yazmayı unutmayın. Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'den videolarımız gelmeye devam edecek. YouTube kanalımıza buradaki bağlantı üzerinden abone olarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Tamindir'i takipte kalın!