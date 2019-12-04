Uçan Otomobil Satışa Çıktı! Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

Pal-V isimli uçan otomobil satışa sunuldu. Tasarımı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Pal-V fiyatı ile dudak uçuklatıyor. Gelin hep beraber Pal-V'nin özellikerine ve fiyatına yakından bakalım.

Pal-V Özellikleri ve Fiyatı

Hem karada hem de havada gidebilen Pal-V, Miami'de düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. 664 KG ağırlığa sahip olan aracın yakıt deposu 100 litre. Karada maksimum 160 KM hıza ulaşabilen Pal-V, havada ise 320 KM hıza çıkabiliyor.

100 beygir gücünde olan Pal-V'ye sadece iki kişi binebiliyor. Uçan otomobilin kalkış yapabilmesi için 164 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip bir pist gerekmekte. Pal-V isimli uçan otomobilin fiyatının 599 bin dolar olduğu açıklandı. 599 bin dolar şu anki kur ile 3.437.960,50 Türk Lirası'na tekabül etmekte.

Pal-V'nin 2021 yılında yollara çıkması bekleniyor. Aracı kullanmak için hem ehliyete hem de uçuş lisansına sahip olunması gerekmekte.

Aracı üreten şirket, otomobilin ön sipariş sayısının 70 olduğunu söyledi. Hemen aşağıda yer alan videodan 3 tekerlekli Pal-V'nin nasıl göründüğüne bakabilirsiniz.