Uçan Otomobilin İlk Uçuşu Gerçekleşti: Hem Havada Hem Karada Kullanılacak

Xpeng, geçtiğimiz hafta uçan otomobil projesini duyurmuş ve render görüntülerini ilgilileri ile paylaşmıştı. Aracın ilk uçuşuna ait görüntüler de yeni yeni gelmeye başladı. Henüz prototip aşamasında olan aracın seri üretim versiyonuna son derece yakın olduğu söyleniyor.

Uçan otomobiller genel olarak hep insan taşıyan büyük drone'lar olarak görünüyordu. Çin merkezli Xpeng, rakiplerinden farklı olarak karada da sürüş deneyimi yaşatıyor. Çatı bölümünde yer alan pervaneler katlanarak, tavan kısmındaki büyük bagaj bölmesine giriyor. Böylece karada giderken uçan otomobil olduğu neredeyse anlaşılmıyor.

Tamamen Güvenilir Bir Sisteme Sahip

Yayınlanan test videosunda otomobilin havalanma ve manevra kabiliyetinin oldukça yüksek olduğu görülüyor. Elektrikli bir otomobil özelliği de taşıyan araç, bulunduğu pazarda Volkswagen Touareg ile kıyaslanabilecek 2 tonluk bir ağırlığa sahip.

Araç uçuş esnasında joystick ile kontrol edilebiliyor. Yapılan testlerde uzmanlar pervanelerin arızalanmasını simüle ederek güvenli bir tasarım ortaya çıkardı. Henüz tüm özellikleri paylaşılmayan aracın en büyük dezavantajı düşük uçuş süresi ile gelecek olması.