Uçan Taksi Şirketi Lilium Yeni Bir Başarıya İmza Attı

Almanya merkezli Lilium, geliştirdiği uçan taksi ile önemli bir hız limitini aştı.

Hedefi Üç Kat Artırmak

Dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli uçan taksi geliştirmelerine devam eden Lilium, bu sektörün dikkat çeken isimlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz süreçlerde test uçuşunun ilk aşamasını tamamlayan şirket, uçan taksi ile birlikte 100 km / saat hızı aştı.

Şirket tarafından yapılan resmi açıklama ile duyurulan bu başarı, aynı zamanda asıl hedef için bir öncü olma özelliği taşıyor. Şirket uçan taksinin son versiyonunda 300 km / saat hıza ulaşabilmeyi hedefliyor.

Tabii bunu yapmak için güçlü teknik detaylara ihtiyaç olduğunun farkındalar. Bu nedenle uçan taksinin kanatlarında 36 tane elektrikli motor bulunuyor. Beş kişi kapasitesine sahip olan bu modelle birlikte gelecekte hava bönemli bir yere ulaşacağını düşünmemiz mümkün.

2025 yılında bazı şehirlerde hizmete girmeyi planlayan uçan taksi girişimi, başarılı uçuşlar için üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini belirtti. Şu an 350 kişi istihdam eden Lilium, Münih civarlarında açacağı yeni fabrikası ile birlikte 500 kişi kadar yeni istihdam oluşturacağını açıkladı.